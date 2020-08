L’allaitement maternel, une pratique à promouvoir

Comme chaque année, la semaine du 1er au 8 août est dédiée à l’allaitement maternel. L’occasion de soutenir ce mode d’alimentation, bénéfique pour la santé de l’enfant et de la mère.

Cette année, la semaine mondiale de l’allaitement maternelle a pour thème : « Soutenir l’allaitement maternel pour une planète en meilleure santé ». L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF appellent les gouvernements à « protéger et à promouvoir l’accès des femmes à des conseils qualifiés en matière d’allaitement maternel, qui sont essentiels pour soutenir cette pratique ».

Pourquoi promouvoir l’allaitement maternel ?

« L’allaitement maternel offre à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie », rappelle l’OMS. Contenant plusieurs centaines de composants vitaux comme des anticorps, des vitamines et des minéraux, des enzymes ainsi que des hormones et des facteurs de croissance, le lait maternel est le meilleur aliment possible pour un nouveau-né. Les petits ainsi nourris présentent moins de risque de souffrir de diarrhées, d’infection des voies respiratoires, ainsi que de maladies inflammatoires comme le diabète et les allergies. En outre, l’allaitement est bénéfique pour la santé des mères qui présentent un risque réduit de développer un cancer du sein.

Sauver des vies

Toutefois, « il n’est pas toujours aisé » à mettre en place. C’est pourquoi « les mères ont besoin de soutien – à la fois pour commencer l’allaitement maternel et ensuite pour persévérer », poursuit l’OMS. Mais aussi « d’information, d’accompagnement et de réconfort ». Objectif, « sauver la vie de 820 000 enfants chaque année, générant 302 milliards de dollars de revenus supplémentaires ».

Le contexte de la pandémie de Covid-19 ne facilite pas la promotion de l’allaitement maternel. C’est pourquoi « il est encore plus important de trouver des solutions novatrices pour s’assurer (…) que les familles continuent de bénéficier des conseils sur l’allaitement dont elles ont besoin », insiste l’OMS.

A noter : la promotion de l’allaitement doit se faire dans la bienveillance et le choix final du mode d’alimentation du nouveau-né doit revenir à la mère.