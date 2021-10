L’automne, la saison de tous les dangers pour le chien

Avec les jours froids qui pointent leur nez, certains dangers pour votre chien font aussi leur apparition. Voici comment les identifier.

Le froid et la pluie réveillent pour certains d’entre nous les douleurs arthrosiques. Voilà qui est aussi valable pour votre compagnon à quatre pattes. Comme chez l’homme, les articulations se font alors plus douloureuses. Lorsque vous sortirez, n’hésitez pas à faire marcher votre chien avant de le faire courir. Ses articulations se réchaufferont ainsi en douceur. Et puis… un pull sur le dos de votre animal peut aussi s’avérer utile, s’il l’accepte.

Si vous sortez en forêt, les risques sont nombreux. Champignons, marrons, glands et autres baies peuvent, s’ils sont ingérés, être toxiques et provoquer d’importants troubles digestifs et neurologiques. Idem pour les pommes de pin. Ça roule, c’est amusant, mais s’il l’avale, le danger est réel. Les écailles peuvent abîmer le tube digestif de votre animal voire provoquer une occlusion intestinale s’il tente de l’avaler tout rond !

L’automne, c’est aussi la saison des champignons. Comme pour l’être humain, l’ingestion de certains champignons toxiques peut être fatale pour l’animal. Votre chien peut en effet se laisser attirer par ces drôles de formes et vouloir croquer dedans. Par ailleurs, comme le rappelle la Fondation 30 millions d’amis, « certains champignons que les humains peuvent manger se révèlent dangereux pour les animaux : c’est le cas par exemple des pleurotes ou des morilles. » Prudence lors de vos sorties donc.

Méfiez-vous aussi de la teigne. Même si cette maladie se contracte essentiellement en été, au contact d’autres animaux, les symptômes apparaissent à partir du mois d’octobre. Soyez donc attentifs à la moindre petite lésion arrondie, sur la peau de votre animal. Il n’existe pas de traitement préventif. Des lotions que vous appliquerez localement, sont tout-à-fait efficaces. N’hésitez pas en parler à votre vétérinaire.