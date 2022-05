L’autosurveillance des grains de beauté, c’est toute l’année

En ce mois de mai tout particulièrement ensoleillé, la tentation est grande de s’exposer sans protection. Mais le soleil de printemps n’est pas moins dangereux pour votre peau que celui de l’été. Et pour dépister un éventuel mélanome à un stade précoce, l’autosurveillance, c’est toute l’année.

Il fait beau, il fait chaud, alors on en profite. Oui, mais pas n’importe comment : au mois de mai aussi, le soleil peut faire des dégâts sur votre peau. C’est pour cela que des opérations de dépistage sont organisées en mai et juin dans les cabinets de dermatologie de toute la France, avant les grands départs en vacances.

Mais la surveillance de ses grains de beauté peut et doit s’effectuer toute l’année afin de repérer toute lésion suspecte pouvant dégénérer en cancers de la peau. Leur incidence ne cesse de croître : « Le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2018 », rappelle l’Institut national du cancer (INCa). Si les mélanomes ne représentent que 10% de ces cancers, ils sont aussi les plus agressifs et les plus meurtriers en raison de leur forte capacité à métastaser.

Règle ABCDE

Quel est le rapport avec la surveillance des grains de beauté ? Sous certaines conditions, un grain de beauté peut donner naissance à un mélanome. Il est donc important d’observer régulièrement sa peau, du visage aux orteils en passant par le dos (pour cette zone difficile d’accès, n’hésitez pas à demander l’aide d’un proche afin qu’il prenne vos grains de beauté en photo).

Pour repérer facilement tout changement d’aspect d’un grain de beauté, adoptez la règle ABCDE, conseille la Société française de dermatologie :

A pour « Asymétrie » : la moitié du grain de beauté ne ressemble pas à l’autre moitié ;

B pour « Bords irréguliers » : les bords sont mal délimités, dentelés, échancrés, flous ;

C pour « Couleur inhomogène » : la couleur varie d’une zone à l’autre de la lésion ;

D pour « Diamètre » : il est souvent supérieur à 6 mm ;

E pour « Évolution » : l’aspect du grain de beauté a changé, qu’il s’agisse de sa taille, de sa forme ou de sa couleur.

D’autres critères doivent également vous alerter et vous inciter à prendre rendez-vous chez le dermatologue. C’est le cas si un grain de beauté, ancien ou nouveau, vous démange ou saigne. Ou si vous constatez l’apparition d’une tache ou tout autre élément nouveau sur votre peau.

Indice 50, même au printemps

Rappelons enfin que la meilleure protection contre les cancers de la peau, c’est la prévention contre les méfaits du soleil. Quels que soient votre âge et votre phototype, il suffit d’appliquer ces recommandations simples : éviter l’exposition solaire entre midi et 16h, porter chapeau, lunettes de soleil et vêtements couvrants, privilégier l’ombre et appliquer une crème à indice 50 sur les zones découvertes, même au printemps.

A noter : 90% des cancers de la peau sont des carcinomes. Les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes cutanés se soignent bien s’ils sont diagnostiqués précocement. Les premiers naissent le plus souvent sur le visage ; les seconds peuvent se traduire par une plaie, un bouton ou une croûte qui ne guérit pas.