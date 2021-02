Le cancer du sein, le plus fréquent au monde

Le cancer du sein touche désormais plus de patients que le cancer du poumon à l’échelle mondiale. Un point souligné par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ce 4 février.

Ce 4 février est marqué par la Journée mondiale du cancer. L’occasion pour le CIRC de dresser le triste bilan des tumeurs mammaires.

« Dans le monde entier, le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus diagnostiqué », décrivent les spécialistes du CIRC. Rien que sur l’année 2020, un total de 2,3 millions de cas ont été confirmés. Les cancers du sein représentent 11,7% de toutes les tumeurs déclarées chez les hommes et les femmes. Une donnée dépassant pour la première fois les chiffres du cancer du poumon (11,4% des cancers). Contre 10% pour le cancer colorectal, 7,3% concernant le cancer de la prostate et 5,6% pour la tumeur de l’estomac. En termes de mortalité, le cancer du sein occupe la 5ème place.

Les régions du monde les plus touchées sont des territoires à haut niveau de revenu (Amérique du Nord, Europe). En cause, des facteurs de risque liés au mode de vie présents dans les pays développés comme le tabagisme, l’alcool, la sédentarité et le surpoids. Ce phénomène peut aussi s’expliquer par un bon accès au diagnostic. Dans les pays moins développés, l’incidence des cancers du sein est moins élevée, mais elle ne cesse d’augmenter d’années en années.

Prévenir et soigner

Pour lutter contre le cancer du sein, plusieurs leviers existent. « Agir sur la prévention primaire en limitant au mieux les facteurs de risque et miser sur la prévention secondaire en améliorant les chances de survie des patientes », souligne le CIRC.

« Quand il est pris en charge précocement, le cancer du sein est généralement de bon pronostic. » Le nombre de femmes survivantes 5 ans après le diagnostic atteint aujourd’hui près de 8 millions, bien plus de patients comparés à tous les autres cancers.