Le cannabis affecte la fertilité des enfants des fumeurs

Fumer du cannabis a un effet néfaste sur la fertilité. De nombreuses études l’ont déjà suggéré. Un travail récent mené chez la souris, confirme ce constat, en mimant une exposition à la fumée équivalente à celle de gros consommateurs.

Une étude de 2018 menée par des scientifiques de Caroline du Nord montrait déjà que le tétrahydrocannabinol ou THC, le cannabinoïde le plus abondant dans le cannabis, pouvait provoquer des modifications structurelles de l’ADN des spermatozoïdes de ceux qui en consomment. A l’époque les chercheurs craignaient que ces effets se transmettent à la progéniture, sans preuve. C’est ce qu’apporte le récent travail mené par des scientifiques de la Washington State University sur un modèle murin, exposé à une dose de fumée de cannabis équivalente à celle de gros fumeurs humains.

Ils ont travaillé avec 30 souris mâles adultes. La moitié a été exposée 3 fois par jour à de la fumée de cannabis. Les chercheurs ont ensuite comparé le nombre de spermatozoïdes et leur motilité entre le groupe « fumeur » et le groupe contrôle. Leur constat : tout de suite après l’exposition la motilité des spermatozoïdes déclinait et un mois après, le nombre baissait aussi.

Mais surtout, la découverte la plus inquiétant concerne l’impact sur la fertilité des enfants de ces consommateurs. Car l’étude montre que les souriceaux mâles, issus de l’accouplement de souris mâles exposés au cannabis et de souris femelles non exposées, présentaient eux aussi un nombre réduit de spermatozoïdes et une baisse de la motilité. Ce qui pousse à penser que les enfants de fumeurs risquent de présenter les signes de dommages de l’ADN et des troubles du développement des cellules spermatiques. Une raison pour éviter la consommation de cette substance psychoactive.