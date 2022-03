Le cœur des femmes mérite plus d’attention

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité chez les Françaises. En cause, une méconnaissance des facteurs de risque spécifiques et un manque de soin et d’attention accordés à la santé cardiovasculaire des femmes.

Chaque jour, plus de 200 femmes meurent d’une maladie ou d’un accident cardiovasculaire. Ce qui en fait la 2e cause de mortalité chez les Françaises. Et ce alors que les maladies cardiovasculaires sont en baisse, tous âges et tous sexes confondus. Comment l’expliquer ? D’après une enquête réalisée par la Fédération française de Cardiologie (FFC) en partenariat avec OpinionWay*, les femmes ne mettent pas leur propre santé cardiovasculaire au premier plan de leurs priorités. Ainsi, 68% des femmes interrogées affirment prioriser leurs obligations familiales et 37% déclarent manquer de temps pour consulter un professionnel de santé en cas de besoin. Sans compter qu’elles « minimisent les symptômes des maladies cardiovasculaires, ce qui explique que leur prise en charge soit plus tardive », ajoute la FFC.

Autre cause : une majorité de femmes ne connaissent pas les facteurs de risque spécifiques auxquels elles sont exposées. Or « les femmes ont des facteurs de risque propres, se surajoutant aux facteurs dits traditionnels », rappelle la FFC. « A titre d’exemple, seulement 65% d’entre elles identifient la prise d’hormone contraceptive comme un facteur de risque et 1/4 pensent que les périodes clés de leur vie hormonale (puberté, grossesse, péri-ménopause, ménopause) n’influent pas voire diminuent le risque ».

Afin de mieux les informer, la FFC met à disposition une brochure « Cœur de femmes ». Il n’est jamais trop tard (ni trop tôt) pour s’occuper de sa santé cardiovasculaire.

*Étude réalisée en ligne du 17 au 21 février 2022 auprès d’un échantillon de 520 femmes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus. L’échantillon a été construit selon les méthodes des quotas au regard des critères d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de région de résidence