Le digital au service des personnes âgées

Echanger, maintenir le lien avec ses proches, se divertir, préserver son autonomie… Autant d’actions possibles aujourd’hui grâce aux multiples opportunités offertes par le digital. Des innovations qui peu à peu gagnent les maisons de retraite. Pour le plus grand bonheur de nos aînés.

Depuis plusieurs années, les nouvelles technologies ont investi le champ des services à la personne. Et elles arrivent notamment en maisons de retraite, pour améliorer la qualité de vie et l’accompagnement des résidents et faciliter le travail des équipes soignantes.

Car non, le digital n’est pas réservé aux jeunes. Les résultats du baromètre 2020 de la Fondation Korian l’illustrent en montrant une progression assez forte de l’utilisation des outils digitaux depuis 2018. 72% des plus de 65 ans utilisent les emails au moins une fois par semaine (+6% par rapport à 2018), 53% utilisent les réseaux sociaux (+12% par rapport à 2018) et près de 49% (+ 2% par rapport à 2018) utilisent ces outils pour gérer leurs finances.

Des chambres connectées, pour favoriser le confort et le lien avec les proches

De nombreuses maisons de retraite ont pris le train de la digitalisation. A la fois pour améliorer le confort de vie et l’autonomie des personnes âgées et maintenir le lien avec les proches. A la maison Korian Les Catalaunes (Châlons-en-Champagne, 51) ou encore la maison Castel Voltaire (Chatillon, 92), une box située dans les chambres permet aux résidents d’appeler directement par vidéo leurs proches, de leur envoyer ou de recevoir des photos. Et tout cela grâce à un écran de télévision et une télécommande ultra simplifiée.

Les chambres sont également équipées en domotique pour permettre aux résidents de contrôler les volets roulants, de programmer la température de la pièce et l’intensité des lumières selon l’heure de la journée, en tenant compte des habitudes de vie et des ressentis des résidents.

Faire l’expérience du voyage sans se déplacer

Le digital peut innover également en matière de loisirs. Visiter Venise, embarquer pour une croisière sur la Seine, découvrir les œuvres de Van Gogh… quatre vidéos-projecteurs puissants diffusent des images du monde entier sur un écran géant légèrement courbe, ultra haute définition, qui prend appui sur toute la largeur d’un mur. Une expérience immersive qui peut dépayser, émouvoir ou apaiser.

« Ces innovations digitales sont très clairement un plus. On peut dire qu’elles facilitent la vie, améliorent le confort, proposent des moments agréables et peuvent même s’avérer thérapeutiques, notamment en contribuant à améliorer l’humeur et diminuer l’anxiété. Mais surtout, elles permettent le maintien du lien avec les proches, même lorsque la famille se trouve loin ou que les visites sont plus compliquées à organiser », souligne Laetitia Toussaint-Leconte, psychologue à la maison Castel Voltaire, à Châtillon (92).