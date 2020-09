Le grand glutéal, le plus puissant des muscles

Quel est le muscle le plus puissant parmi les plus de 600 que compte le corps humain ? Réponse : le grand glutéal, plus connu sous le nom de grand fessier. Focus sur ce muscle qui permet à l'humain de se tenir droit.

Il est généralement considéré comme le muscle le plus puissant du corps humain : le muscle grand glutéal, également appelé le grand fessier. C’est lui qui donne son aspect bombé aux fesses. Selon la bible des étudiants en médecine britanniques et américains, Gray’s Anatomy of the Human Body, son principal rôle consiste à maintenir le tronc en « position droite ».

Le grand glutéal permet aussi la stabilisation du bassin et du genou, et la mise en mouvement de la cuisse. Il intervient tout particulièrement lorsque l’on se tient debout, que l’on marche ou que l’on court. Et que l’on pratique le cyclisme ou les sports de glisse !

Trois catégories de muscles

Le grand glutéal fait partie de la catégorie des muscles squelettiques, ceux qui assurent la motricité du corps en faisant bouger le squelette de manière volontaire. Comme le masséter – l’un des muscles de la mastication – lui aussi très puissant eu égard à sa taille modeste : avec les autres muscles de la mâchoire, il est capable de « fermer les dents avec une force de 25 kg sur les incisives ou 90,7 kg sur les molaires », indique le site de la Librairie du Congrès américain. Lequel rappelle qu’il existe deux autres types de muscles, eux aussi très puissants.

Seul dans sa catégorie, le muscle cardiaque est celui « qui travaille le plus dur. Il pompe 71 grammes de sang à chaque battement de cœur », soit plus de 9 000 litres de sang par jour et peut battre jusqu’à 3 milliards de fois dans la vie d’un humain. Dernière « famille » de muscles : les muscles lisses, qui se contractent de manière involontaire et sont présents dans les parois de l’intestin, des vaisseaux sanguins, et bien sûr de l’utérus. Ce dernier est capable d’expulser un bébé de 3 kg en moyenne par la seule force de ses contractions.

A noter : Très puissante, la langue est souvent considérée comme un muscle. A tort : elle n’est pas un muscle, mais un organe constitué d’un ensemble de 17 muscles.