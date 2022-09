Le groupe sanguin a-t-il une influence sur le risque d’AVC ?

Certains groupes sanguins prédisposeraient à l’AVC. Si cette association a déjà été révélée par plusieurs travaux scientifiques, une nouvelle étude vient apporter des précisions.

Depuis plusieurs années, les scientifiques savent que les personnes de groupe sanguin A, AB et B présentent un sur-risque d’AVC. A contrario, le groupe O semble protecteur vis-à-vis de cet accident cardiovasculaire. Mais de nombreuses inconnues demeurent. C’est pour en savoir davantage que Braxton D. Mitchell de la University of Maryland School of Medicine à Baltimore a décidé des réaliser une méta-analyse sur le sujet.

Au total, le chercheur et son équipe ont passé en revue 48 études analysant le lien entre la génétique et les AVC ischémiques, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Environ 16 000 personnes ont subi un de ces accidents vasculaires provoqué par un caillot sanguin, au cours des études. Parmi elles, 6 800 des incidents sont survenus précocement, c’est-à-dire avant 60 ans, tandis que les autres en ont souffert plus tard.

Le groupe B le plus à risque

L’équipe a comparé les personnes en fonction de leur groupe sanguin et la survenue d’AVC précoce, tardive et l’absence d’AVC dans un groupe contrôle. Résultat, les cas d’AVC avant 60 ans avaient plus de risque de concerner les personnes du groupe A et moins les personnes du groupe O. Dans le détail, le groupe A avait 18% de risque en plus par rapport aux personnes des autres groupes. Tandis que ceux du groupe O présentaient un risque réduit de 12%. Et celles du groupe B sont exposées à un sur-risque d’AVC général, quel que soit l’âge de survenue.

« Nous ne savons toujours pas pourquoi le groupe sanguin A conférerait un risque plus élevé », expliquent les auteurs. « Mais cela a probablement quelque chose à voir avec des facteurs de coagulation du sang comme les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins ainsi que d’autres protéines circulantes, qui jouent toutes un rôle dans le développement des caillots sanguins. Nous avons clairement besoin de plus d’études de suivi pour clarifier les mécanismes du risque accru d’AVC ».