Le nombre de patients diabétiques devrait doubler d’ici 2050

Le nombre de personnes vivant avec le diabète dans le monde devrait doubler d'ici 2050, selon des estimations dans The Lancet. Les spécialistes prévoient que plus de 1,3 milliard de personnes pourraient souffrir de la maladie dans 30 ans, contre 529 millions en 2021.

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une glycémie élevée qui peut entraîner « de graves dommages au cœur, aux vaisseaux sanguins, aux yeux, aux reins et aux nerfs », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le problème est que le nombre de diabétiques ne cesse d’augmenter dans le monde. Ainsi étaient-ils 108 millions en 1980 avant de passer à 422 millions en 2014, puis à 529 millions en 2021. Et selon des estimations de chercheurs de la University of Washington School of Medicine, leur nombre sera de 1,3 milliard en 2050 !

Actuellement, la prévalence du diabète est de 6,1 % de la population mondiale. Même si tous les pays devraient être impactés, ce sont les populations les plus précaires qui risquent de payer le plus cher tribut. Ainsi les taux de prévalence devraient atteindre 16,8 % en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et 11,3 % en Amérique latine et dans les Caraïbes d’ici 2050, contre environ 9,8 % dans le monde.

Un révélateur d’inégalités

En 2021, on estime que 96 % des cas de diabète étaient dus au diabète de type 2, lié au mode de vie, au surpoids et à l’obésité. Il s’agit donc d’une forme de diabète évitable. Il est en outre souvent conseillé de perdre du poids, de pratiquer une activité physique et d’être dépisté tôt pour garantir une meilleure prise en charge. « Mais cette approche ne tient pas compte des conditions dans lesquelles les gens naissent et vivent et qui créent des disparités dans le monde entier », expliquent les auteurs de l’étude.

En effet, les programmes efficaces de perte de poids paraissent difficiles à mettre en œuvre à grande échelle, et « de nombreux systèmes de soins de santé ne sont pas prêts à intervenir tôt dans le diabète », notent les chercheurs. En outre, bien que des médicaments aient montré des résultats prometteurs, leurs coûts les mettent hors de portée pour de nombreux patients dans le monde.

A noter : En avril 2021, l’OMS a publié le Pacte mondial contre le diabète. Une initiative visant à améliorer durablement la prévention et la prise en charge du diabète dans le monde, en mettant particulièrement l’accent sur le soutien aux pays à revenu faible et intermédiaire.