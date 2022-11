Le spotting : pourquoi je saigne entre les règles ?

Lorsqu’elles sont en âge de procréer, la plupart des femmes ont leurs menstruations une fois par mois. Mais il arrive à de nombreuses femmes de constater des saignements vaginaux en dehors de leurs règles. Pourquoi ? De quoi s’agit-il ? Faut-il s’inquiéter quand ça se produit ?

Le terme anglais « spotting » – qui signifie tache, est parfois employé pour désigner des saignements vaginaux survenant en dehors de la période des règles. Souvent moins abondantes que les règles, mais pas toujours, ces pertes sanglantes sont généralement indolores.

Si elles sont la plupart du temps sans gravité, elles n’en sont pas moins gênantes au quotidien, car elles sont difficilement prévisibles. Contrairement aux saignements des règles qu’on peut recueillir avec tampons, culottes ou encore protections périodiques, ce spotting, est comme son nom l’indique, source de taches sur les sous-vêtements.

Quelles causes non pathologiques ?

« Chez la femme en âge de procréer, la cause la plus courante est un déséquilibre hormonal qui retarde ou interrompt l’ovulation (dysfonctionnement ovulatoire), ce qui peut provoquer un saignement utérin anormal », indique l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec. Cela peut survenir « lorsque le contrôle hormonal des règles change et que la muqueuse utérine est évacuée de manière irrégulière. Cela est plus probable chez les adolescentes (dont les règles viennent juste de commencer) ou chez les femmes approchant la cinquantaine (lorsque leurs règles sont sur le point de s’arrêter). »

La prise de certains contraceptifs hormonaux peut aussi entraîner la survenue de spotting. Généralement ceux-ci s’arrêtent au bout de quelques semaines. Si les saignements ne s’atténuent pas après 3 mois, consultez un médecin.

Ovulation et grossesse. « Certaines femmes ont des saignements très légers au moment de l’ovulation. Ceux-ci seraient vraisemblablement causés par les changements hormonaux en cause dans l’ovulation », indique la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Ensuite si cela se produit, « lorsque l’ovule est fécondé, il s’implante généralement dans l’endomètre environ 5 à 7 jours plus tard. L’implantation peut alors causer de légers saignements rosés ou brunâtres au moment où certains vaisseaux sont dérangés lorsque l’ovule fécondé s’accroche à l’endomètre. »

Des causes pathologiques

Des saignements qui ne correspondent pas à la période des règles peuvent aussi signaler un problème de santé. Il peut s’agir de :

– Une infection des organes reproducteurs, par exemple la chlamydia ou la gonorrhée ;

– Fibromes à l’intérieur de l’utérus ;

– Polypes dans le col de l’utérus ou l’utérus ;

– Des troubles hormonaux comme l’hypothyroïdie).

Dans de plus rares cas, ce spotting peut être un symptôme du cancer du col de l’utérus, d’un cancer vaginal ou d’un cancer de la muqueuse utérine. Le plus souvent ils surviennent après la ménopause.