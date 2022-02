Le top 10 des aliments riches en calcium

Il contribue à la formation et à la solidité de nos os et de nos dents. Saviez-vous que le calcium représentait le minéral le plus abondant du corps humain ? Jusqu’à 1,2 kg… Coup de projecteur sur les aliments qui en renferment le plus.

« A tout âge, il est indispensable d’assurer une couverture permanente et suffisante des besoins en calcium », plaide l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Le calcium s’avère donc crucial :

Pour constituer un capital osseux maximal durant l’enfance et l’adolescence ;

Pour lutter contre le vieillissement physiologique de l’os, lequel démarre dès 30 ans avant de s’accélérer à partir de 50 ans chez la femme et de 60 ans chez l’homme, faisant ainsi le lit de l’ostéoporose.

Produits laitiers, algues…

Au quotidien et d’une manière générale, les produits laitiers (fromages…) représentent de forts contributeurs de calcium. Certains légumes (épinards, choux…), algues, fruits secs et quelques eaux minérales sont également des sources non négligeables de calcium. Ces aliments constituent le meilleur moyen d’atteindre les recommandations quotidiennes : 1000 mg chez les 19-23 ans et de 950 mg chez les plus de 24 ans.

Mais sachez que les plus fortes concentrations sont retrouvées dans des herbes comme le basilic, la sarriette, le thym ou la sauge, avec des quantités de 1 650 à 2 240mg pour 100g. Au final, le top 10 est le suivant :

Le lait en poudre écrémé ;

La graine de fenouil ;

Des algues telles que la laitue de mer et le wakamé ;

Des fromages comme le Grana Padano, le Pecorino, le gruyère, le comté et l’emmental ;

Le lait en poudre demi-écrémé ;

La cannelle ;

Les crevettes grises ;

Le sésame ;

Le lait en poudre entier ;

La sardine, à l’huile d’olive, appertisée, égouttée.

Indispensable vitamine D

A noter enfin que vous tirerez un maximum de bénéfices en associant ce calcium à de la vitamine D. Elle permet en effet l’assimilation de ce minéral au niveau digestif et sa fixation sur les os. La source de vitamine D se trouve notamment dans les ultraviolets. Vous en bénéficierez en exposant quelques minutes par jour, votre peau au soleil. Mais aussi dans certains aliments comme…l’huile de foie de morue. Une autre histoire…