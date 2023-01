Le yoga, bénéfique contre l’hypertension

Comment faire baisser naturellement l’hypertension artérielle ? Parmi les pratiques bénéfiques, le yoga a déjà démontré son intérêt. Une équipe québécoise confirme que ses effets sont particulièrement intéressants en comparant cette discipline à de simples étirements.

L’intérêt du yoga pour la santé cardiovasculaire n’est pas une nouveauté. Mais l’équipe du Dr Paul Poirier de la Faculté de pharmacie de l’Université Laval, à Québec, a souhaité savoir si les étirements seuls – qui font aussi partie de la pratique du yoga – pouvaient suffire en cas d’hypertension artérielle.

Ils ont pour cela recruté 60 personnes ayant préalablement reçu un diagnostic d’hypertension artérielle et de syndrome métabolique. Durant trois mois, les participants, répartis en deux groupes, ont pratiqué 15 minutes de yoga ou d’étirements, en plus de 30 minutes d’exercices aérobies 5 fois par semaine. Plusieurs mesures biologiques en lien avec la santé cardiovasculaire, ont également été relevées. Parmi elles, la pression artérielle, la protéine C-réactive à haute sensibilité, le taux de glucose et de lipides ainsi que le score de risque de Reynolds, qui estime le risque de cardiovasculaire sur une période de 10 ans.

Au terme de la période de suivi, les chercheurs ont constaté une diminution de la pression artérielle systolique et diastolique au repos, de la pression artérielle moyenne et de la fréquence cardiaque dans les deux groupes. Mais le groupe yoga bénéficiait d’une amélioration nettement supérieure avec notamment, une baisse de la pression artérielle systolique de 10 mmHg contre 4 dans le groupe des étirements seuls. La fréquence cardiaque au repos et le risque cardiovasculaire à 10 ans était également meilleurs dans le groupe yoga.

Mécanisme encore inconnu

« On ne s’explique pas complètement le mécanisme précis qui sous-tend cet effet positif », indiquent les auteurs. « Cette étude pilote randomisée laisse penser que ses avantages ne sont pas simplement attribuables aux seuls étirements. » En effet, si le yoga est largement composé d’exercices d’étirements, d’autres éléments en font aussi partie, comme la respiration ou encore l’équilibre. En effet, le yoga est une discipline du corps et de l’esprit vieille de plus de 4 000 ans qui « consiste en des exercices de méditation et de respiration, en combinaison avec des exercices physiques variés », précise l’Institut de Cardiologie de Montréal.

Même si son fonctionnement exact reste inconnu, le yoga constitue donc bel et bien une « option thérapeutique non pharmacologique supplémentaire pour la réduction du risque cardiovasculaire et la prise en charge de la pression artérielle chez les patients hypertendus, dans le cadre d’un programme d’exercices de prévention primaire », conclut le Dr Poirier.