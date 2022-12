L’échauffement : progressif et spécifique !

Pas d’activité physique sans échauffement préalable ! Incontournable, cette étape vise à préparer l’organisme à l’effort. L’enjeu ? Se montrer performant dès le début de l’effort et surtout prévenir le risque de blessure musculaire notamment. Encore faut-il savoir comment s’échauffer…

Il n’existe pas de règle ou d’exercice magique susceptible de chauffer le corps en quelque secondes. Bien conduit, l’échauffement répond à un protocole précis : une montée en puissance progressive et une réalisation en fonction des spécificités de la discipline en question. Un joueur ou une joueuse de footballeur s’échauffera différemment qu’un ou une adepte de la musculation en salle.

Dans le premier cas, l’échauffement sera notamment cardio-respiratoire, à travers un footing, qui deviendra petit à petit plus intense, avant de terminer par quelques sprints. Il sera également articulaire avec des mouvements d’épaules, hanches, chevilles, flexions, sauts… Il ne devra pas commencer par une frappe de balle puissante au risque de se blesser mais plutôt des passes au sein d’un espace réduit, avant d’allonger progressivement puis de frapper au but.

A la muscu, veillez aux lombaires

Dans le second cas, les spécialistes de la musculation préconisent de bien s’échauffer les lombaires et ce, quels que soient les muscles travaillés. Et pour cause, le dos apparaît très souvent sollicité, ne serait-ce que pour se pencher et saisir un haltère ! Pour cela, rien de mieux que d’utiliser un banc d’extension à lombaires – un des équipements de base au sein d’une salle de fitness – à partir duquel vous réalisez quelques extensions, les pieds bloqués. Pour le reste, tout dépend de la zone corporelle ciblée mais vous pouvez aussi commencer la séance par une dizaine de minutes de rameur, puis quelques moulinets de bras et de rotations (bassin, cou…). Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander conseil à un coach de la discipline pratiquée, tellement cette phase ne doit pas être négligée.