Les acouphènes progressent chez les jeunes

Environ 37% des Français souffrent d’acouphènes. C’est ce qui ressort de l’enquête JNA-Ifop en ce 12 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition. Le sondage dresse un constat alarmant sur l’audition des Français, et particulièrement des jeunes.

« 2020-2030 : Quel avenir pour les oreilles des Français ? », c’est l’intitulé de cette enquête réalisée par l’Institut de sondage Ifop, entre fin janvier et début février. Un peu plus d’un millier de personnes de plus de 15 ans ont été interrogées, et les résultats de cette étude pour l’association JNA n’incitent pas à l’optimisme.

Les acouphènes, par exemple : en 2017, elles concernaient 31% des personnes interrogées. En 2020, elles seraient 37%, soit environ 20 millions de Français. Ces sifflements ou bourdonnements dans les oreilles surviendraient après une « écoute prolongée de musique ou de conversations téléphoniques via un casque ou des écouteurs ». Ils toucheraient la moitié de la tranche d’âge 15-24 ans, qui privilégient à 64% les écouteurs comme matériels d’écoute pour leurs smartphones. Selon l’OMS, outre les acouphènes, la moitié des 12-35 ans dans le monde sont exposés à un risque de perte auditive.

La gêne du bruit ambiant

Toujours selon l’enquête, l’ensemble des Français serait concerné par une difficulté que l’on pensait jusque-là « réservée » aux plus âgés. Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon dit éprouver « des difficultés à suivre les conversations à cause du bruit ambiant ». A 63% dans les cafés, bars ou restaurants, 58% pendant les repas de famille, dans l’espace public ou la rue, 55% dans les magasins, etc. Environ deux tiers (63%) des lycéens et étudiants rencontreraient ces difficultés au sein de leurs établissements.

En conséquence de ces nuisances, toutes tranches d’âges confondues, ils sont 51% à déplorer une « perte de concentration » et 49% à éprouver « fatigue, lassitude et irritabilité » dans leur vie quotidienne. Mais aussi du stress (44%), des maux de tête (39%), des troubles du sommeil (36%), une souffrance psychologique (24%), etc.

Face à toutes ces gênes, les Français prennent-ils la santé de leurs oreilles en main ? Pas vraiment, si l’on en croit les résultats de l’enquête : 49% n’auraient jamais réalisé de bilan complet chez un médecin ORL.