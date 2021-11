Les agrumes, de l’énergie pour l’hiver

La saison des agrumes c’est l’hiver. Et c’est une bonne nouvelle car en cette période froide et peu lumineuse, nous avons besoin de tout ce que ces fruits acidulés ont à offrir. Minéraux, antioxydants mais avant tout vitamines et donc énergie et protection contre les microbes !

Les agrumes présentent de très nombreux atouts nutritionnels. Riches en fibres, ils facilitent tout d’abord le transit intestinal. Ils constituent également une bonne source de minéraux (calcium, potassium, magnésium…).

Ils contiennent plus de 80% d’eau. Leur richesse en vitamine C est une autre de leurs caractéristiques intéressantes. La clémentine par exemple présente un taux moyen de vitamine C de 41 mg aux 100 g. Mais l’agrume qui en est le plus doté reste l’orange avec 53 mg aux 100 g en moyenne. L’activité de cette vitamine y est renforcée par la présence de flavonoïdes et d’anthocyanes.

Variez les plaisirs en intégrant aussi le pomelo à votre menu. A ne pas confondre avec le pamplemousse plus rare dans nos contrées, il est riche en vitamine A, reconnue pour ses vertus anti oxydantes, en vitamine B, ainsi qu’en minéraux et oligo-éléments comme le cuivre, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium… Ces fruits sont donc bien utiles pour protéger des infections hivernales, comme les rhumes et autres bronchites.

Petite astuce toutefois, un jus de fruits pressé a la même valeur énergétique que l’agrume qui l’a fourni. Encore faut-il le boire tout de suite car ensuite la teneur en vitamine C diminue.

Des agrumes pour aciduler des plats d’hiver

Ces fruits vivifiants s’associent très bien avec la volaille et le poisson pour donner des plats savoureux et équilibrés. Le célèbre canard à l’orange bien sûr, mais aussi du saumon ou dans une salade de crevettes au pamplemousse. Et pourquoi ne pas confire des citrons et les associer à des filets de sardines grillés. Enfin des légumes comme l’aubergine se mixent parfaitement avec ces fruits.