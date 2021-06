Les bénéfices insoupçonnés du retour à la vie sociale

Couvre-feu levé ce dimanche, port du masque plus obligatoire en extérieur sauf cas de rassemblements… les portes de la vie d’avant s’ouvrent à nouveau. Ces étapes marquent ainsi le retour d’une vie sociale dont les bienfaits psychologiques ne nous sont jamais apparus aussi évidents…

« Nous sommes des êtres sociaux et nous ne nous en rendons vraiment compte que lorsque nous sommes privés de ces relations sociales. » Maître de conférences en psychologie de la Santé à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Florence Sordes fait bien sûr référence aux périodes successives de confinement.

Ces dernières ont certes isolé totalement certaines personnes. « Mais pour beaucoup d’autres », poursuit l’universitaire, « elles ont surtout généré et alimenté une forme d’entre soi. Autrement dit, nous ne parlions qu’avec des personnes que nous avions choisies ou avec lesquelles nous avions rendez-vous. Or les relations sociales sont aussi conçues autour de ces relations fortuites, de ces personnes croisées ici ou là avec lesquelles nous avons des conversations anodines et qui apportent du renouveau dans la relation à l’autre. Ces types d’échanges informels constituent aussi le fondement des relations sociales. Et la levée du confinement les rend à nouveau possible ».

Des paroles échangées mais pas seulement… La tombée prochaine des masques va aussi nous permettre de revoir les visages croisés au quotidien et leurs expressions surtout. « Certes les yeux peuvent parler mais nous avons aussi besoin de voir ces rictus du visage. Il va être important de les retrouver car ils font partie de nos relations sociales ». Au même titre d’ailleurs que la poignée de mains, « qui est une façon d’entrer en relation avec l’autre », glisse Florence Sordes. « Nous avons pu constater son importance sociale puisque chacun a trouvé des stratagèmes comme le fait de s’entrechoquer les coudes ou les poings ». En attendant un retour de la véritable poignée de mains, sans doute pas de sitôt.