Les cocktails santé et sans alcool

Les cocktails sans alcool (ou « mocktails » pour « faux cocktails » en anglais) sont tendance et peuvent être bus sans modération ! Voici quelques idées de recettes.

Les mocktails s’inspirent des ingrédients habituellement utilisés dans les cocktails alcoolisés : jus et sirops de fruit pour le goût, sodas et eaux gazeuses qui apportent le pétillant. Et, pour ajuster les saveurs : sucre, sirop d’agave, miel, sans oublier le citron, jaune ou vert, le tabasco, le verjus… Et la large palette d’épices (sel de céleri, poivre, gingembre), d’herbes fraîches (romarin, menthe, ciboulette, basilic) ou encore de légumes ou de fruits de saison (concombre, fraises, framboises pêches…).

Le shaker permet, comme pour les cocktails alcoolisés, d’obtenir des mélanges parfaits. Avec les astuces habituelles pour jouer avec les textures : comme le blanc d’œuf qui, shaké sans glace, apporte un côté mousseux.

Pour éviter l’excès de sucres (il y en a beaucoup dans les jus de fruits et les sirops), misez sur la fraîcheur des ingrédients. Vous pouvez par exemple mélanger, sur des glaçons, un jus de citron de vert avec un peu de sirop de gingembre, et le jus frais d’un concombre mixé. Servir. Et allonger de tonic ou d’eau gazeuse. Ou encore, utiliser des infusions d’herbes (sauge, menthe, romarin), de thé ou de maté pour ajouter des saveurs originales, également garanties sans sucre !

Bissap et Ginger Beer

L’inspiration peut aussi venir des boissons traditionnellement sans alcool que l’on consomme en Afrique ou dans les Caraïbes… Comme le Bissap, infusion d’hibiscus, ou la Ginger Beer, boisson fermentée à base de gingembre.

Pour le Bissap, mélanger 1,5 l d’eau, 100 g de fleurs d’hibiscus séchées et 50 g de sucre pendant 5 à 10 mn. Mettre au froid pendant 12 h.

Quant à la Ginger Beer, tradition de la Jamaïque particulièrement « tonique », il suffit de mélanger 100 g de sucre et 1/2 cuillère à café de levure de boulanger dans 1 l d’eau. Puis de verser ce mélange dans une bouteille de 1,5 l en plastique contenant 100 g de gingembre frais coupé en petits dés et le jus d’un gros citron. Fermer la bouteille et laisser fermenter au moins 12 h à température ambiante, en vidant de temps en temps l’air.

Ces deux boissons sont à filtrer avant de servir, bien frais…

Et les cocktails classiques?

Les cocktails traditionnels peuvent aussi être revisités.

Pour une version « light » du mojito, pour remplacer le rhum, pourquoi ne pas utiliser du… jus de pomme ? Coupez un citron vert en 6 quartiers et mettez-les dans un verre. Ajoutez 2 cuillères à café de sucre roux et écrasez le tout à l’aide d’un pilon. Ajoutez 8 feuilles de menthe fraîche et écrasez-les délicatement. Terminez par un peu de jus de pomme et complétez avec de l’eau gazeuse.

Pour la Pina colada, cette boisson porto ricaine, versez 15cl de jus d’ananas, 2 boules de glaces coco et un demi jus de citron vert dans un blender. Mixez et servez. Vous pouvez aussi ajouter de la glace pilée.

Enfin, pour ce qui est du Spritz, prenez 5cl de sirop Monin Bitter, 15cl d’eau gazeuse et une demi-rondelle d’orange. Après avoir rafraichi le verre avec des glaçons et jeté l’eau fondue, versez tous les ingrédients directement dans le verre et remuez délicatement. Une préparation des plus faciles en somme.