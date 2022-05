Les examens se préparent aussi dans l’assiette

Des heures passées à potasser, sur fond de stress et bien souvent de sédentarité… Dans ce contexte, hors de question d’ajouter de la malbouffe ! La période de préparation aux examens doit reposer sur une alimentation susceptible de nourrir aux mieux votre matière grise. De quelle façon ?

Le fait d’apprendre et de mémoriser se joue aussi dans l’assiette. Et tout démarre par un petit-déjeuner consistant. Au menu, des protéines : un morceau de fromage, du fromage blanc, des œufs, du jambon blanc, du blanc de volaille ou du saumon. Autant d’aliments qui facilitent la synthèse de la dopamine et de la noradrénaline, deux neurotransmetteurs qui interviennent justement dans les processus d’attention et de motivation. Ces aliments vous permettront également d’éviter le « coup de barre » en fin de matinée.

Autre repas à ne pas négliger : le… goûter ! De quoi y intégrer des fruits secs (abricots, raisins, figues, dattes, noix, amandes, chocolat noir). Et pour cause, ils stimulent la sécrétion de sérotonine. Autrement dit, « l’hormone de la sérénité », comme elle est surnommée et qui est susceptible d’avoir un effet sur la mémorisation.

Bien manger et bien dormir !

Pour le reste, privilégiez des aliments riches en oméga-3, pour assurer une bonne transmission neuronale. Misez ainsi sur les poissons gras (maquereaux, sardines…), les noix, les huiles de colza et de noix. Idéalement en association avec des légumes cuits à la vapeur et féculents (pâtes…) aux céréales complètes. Sans oublier des fruits de saison bien sûr, en fin de repas ou en décalé, histoire de faire le plein de vitamines.

Un dernier point : vous profitez au mieux de tous ces bienfaits si vous conservez un sommeil régulier. La nuit bien sûr, et pourquoi pas un début d’après-midi pour une courte sieste – 10 minutes – réparatrice ? Ne considérez surtout pas ce repos comme une perte de temps. Bien au contraire.