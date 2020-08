Les Français, toujours plus sédentaires

Une équipe espagnole vient de montrer que les comportements sédentaires ne cessent d’augmenter en Europe. Et les Français compteraient parmi ceux qui bougent le moins.

Les autorités sanitaires ne cessent de le répéter : pour être en forme, il convient de bouger tous les jours. Et pour cause : « la sédentarité renforce toutes les causes de mortalité », martèle l’Organisation mondiale de la Santé. « Elle double le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité et augmente les risques de cancer du côlon, d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de troubles lipidiques, de dépression et d’anxiété. »

Alors, le message passe-t-il auprès du grand public ? Pas sûr, si l’on en croit des chercheurs de l’Universidad Rey Juan Carlos à Madrid. Dans le cadre des enquêtes Eurobaromètre sur le sport et l’activité physique, ils ont évalué le niveau de sédentarité des Européens depuis 2002. Résultat, le nombre d’Européens passant plus de quatre heures et demie assis par jour a augmenté de 8% entre 2002 et 2017. Aujourd’hui, plus d’un adulte sur 2 (54%) ne bouge pas suffisamment.

Bien entendu, les taux varient d’un pays à l’autre. Si de 2002 à 2017, la proportion d’adultes sédentaires a augmenté de 3,9% en Espagne, elle a bondi de 18% en France et de 22,5% en Grande-Bretagne.

La faute aux nouvelles technologies

Le groupe d’âge avec la plus forte augmentation d’inactivité physique en 2017 était les 35 à 44 ans (+15,3%). Les hommes sont aussi plus concernés que les femmes. Pour les auteurs, « l’inactivité physique peut être attribuée au fait que les personnes interagissent de plus en plus grâce aux technologies telles les smartphones mais aussi au succès des services de streaming ».

Alors, comment bouger plus ? Même si vous êtes très occupé, il est toujours possible d’intégrer 30 minutes d’exercice physique dans vos activités quotidiennes. Des pratiques simples comme prendre les escaliers, vous rendre au travail à bicyclette ou descendre du bus deux arrêts avant votre destination finale peuvent être intégrées dans votre quotidien.