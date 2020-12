Les jumeaux arrivent !

L’arrivée d’un enfant change votre vie ! Mais alors qu’en est-il avec des jumeaux ? Le chamboulement est-il deux fois plus intense ? Quelles sont les particularités à prévoir au quotidien ?

Vous vous apprêtez à donner la vie à des jumeaux ? Voici quelques points vous permettant d’éclaircir tous les chamboulements et « petits » détails qui vous attendent !

14 tétées et 12h30 de toilettes

Vous ne serez pas trop de deux parents pour la logistique du quotidien. « Il faut gérer 14 tétées [ou biberons] par jour et autant de couches à changer, les vêtements à laver en double, sans compter les nuits entrecoupées par des concerts à deux voix », décrit le Pr René Frydman, gynécologue obstétricien dans son ouvrage « Attendre un enfant ». En moyenne, il faut consacrer « 12 heures et demie par jour environ à la toilette, aux changes et à l’entretien du linge de vos deux bébés ».

Pouponner pour deux

Câliner deux enfants n’a rien d’évident. Si vous vous sentez dépassés, faites vous épauler ! Vous et votre conjoint pouvez faire appel aux amis et à la famille s’ils ne sont pas trop loin, mais aussi à une puéricultrice qui pourra vous soutenir. Ainsi, vous aurez du temps pour vous occuper d’un seul bébé à la fois, idéal pour établir « un contact privilégié » avec chacun de vos enfants… et vous aurez aussi un peu de temps pour vous reposer.

Veillez au grain

Comme tout binôme, les jumeaux ont tendance à se compléter à merveille. Un point qui donne du fil à retordre aux parents. La comparaison entre le développement des deux bébés est inévitable, et elle s’avère même utile. En effet, « on pourrait penser que le duo de jumeaux est un stimulant pour les acquisitions », décrit le Pr Frydman. Or, c’est plutôt le contraire qui se passe. « Cette situation aurait tendance à retarder les premiers apprentissages : celui de la parole et celui de la marche : il suffit que l’un [prononce ses premiers mots] et fasse ses premiers pas pour que l’autre soit satisfait. » Et prenne donc son temps pour faire chauffer ses cordes vocales et passer à la verticale lui aussi. C’est pourquoi la stimulation motrice et verbale des deux bambins est importante.

Deux personnes à part entière

Si vous avez de vrais jumeaux, il n’est pas toujours facile de dissocier deux caractères, deux identités dès le départ. Mais le patrimoine génétique commun, la ressemblance parfaite n’empêchent pas des comportements différents. Ainsi, « de vrais jumeaux séparés par des circonstances fortuites vont être aussi différents l’un de l’autre qu’un frère et une sœur ». René Zazzo, spécialiste des jumeaux, a même prononcé la phrase « les jumeaux, cela n’existe pas ». Comprendre : « chaque individu est unique et l’on ne devient jumeau que par le regard d’autrui ». Pour les parents, l’attention doit être portée autant que possible sur l’individualité. Cela commence en évitant de leur « choisir des prénoms aux sonorités trop proches, en les appelant par leur prénom et non ‘les jumeaux’, en ne les habillant pas de la même façon. Et dans la mesure du possible, en organisant pour vos bébés des coins séparés. A chacun son lit, ses affaires, ses jouets! »