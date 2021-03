Les mille et une vertus du bicarbonate de soude

Ecologique et économique, le bicarbonate de soude est une poudre blanche utilisée depuis des lustres, notamment pour ses propriétés nettoyantes et détachantes. Alors, comment s’en servir ?

Nettoyant multi-usage. Vous pouvez fabriquer à l’aide de bicarbonate de soude, un nettoyant naturel et non polluant pour toutes les surfaces – sols et plans de travail de la cuisine notamment. Pour concocter un litre de produit, prenez 2 cuillères à soupe de savon écologique comme du savon noir par exemple, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 10 gouttes d’huile essentielle (citron, pin ou lavande). Mélangez le tout dans 1 litre d’eau. Pensez à étiqueter la bouteille.

Contre les moisissures. Le bicarbonate est aussi très utile pour se débarrasser des moisissures dans la salle de bains par exemple. Diluez 1 cuillère à soupe de produit dans 1 litre d’eau chaude que vous emploierez pour nettoyer les parois de douche et de lavabo ou de WC à l’éponge ;

Détachant. Pour enlever des taches de textiles non-déhoussables ou qui ne peuvent pas passer en machine, comme les fauteuils, les tapis ou encore les banquettes de voiture, saupoudrez de bicarbonate et frottez pour faire pénétrer légèrement. Après 15 minutes, passez l’aspirateur.

Désodorisant. Placez plusieurs coupelles avec quelques cuillerées à soupe de bicarbonate dans votre réfrigérateur afin d’absorber les odeurs non désirables. Cela fonctionne aussi dans la poubelle : saupoudrez du produit dans le fond, sous le sac. Si les odeurs reviennent, il suffit de remettre du bicarbonate ;

Une lessive sèche pour doudou. Les peluches de votre enfant ont besoin d’être lavées mais vous aimeriez éviter le lave-linge. Vous pouvez dans ce cas opter pour un mélange constitué de 2/3 de bicarbonate et 1/3 de farine. Versez-le dans un sac assez grand pour y placer la peluche. Secouez puis laissez reposer pendant un minimum de 5 heures. Sortez la peluche et brossez-la pour la débarrasser de tout le bicarbonate et de la farine.

A noter : le bicarbonate de soude présente aussi l’avantage d’être abordable : à partir de 2 euros pour 500 grammes