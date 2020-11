Les suites de couche n’ont plus aucun secret pour vous

Tentative fructueuse (ou non) d’allaitement, changements progressifs du corps, tourbillon d’émotions, pertes de sang, coup de blues… Non, les suites de couche ne sont pas un long fleuve tranquille !

Les suites de couche correspondent à la période comprise entre les deux heures suivant l’accouchement et les 6 semaines après la naissance environ, marquée par les premières règles après la naissance. Malgré le bonheur généralement associé à l’arrivée du bébé, le quotidien de la jeune maman pendant les suites de couche peut être légèrement bouleversé. D’autant que les retours à domicile sont aujourd’hui organisés le plus précocement possible : ce qui laisse moins de temps à la maman pour prendre ses repères avec le nourrisson.

Chaque femme réagit bien sûr en fonction de ses propres ressources, de son rapport à la maternité, de la présence du conjoint. Mais voici les principales particularités associées à la suite de couche :

L’allaitement, ou du moins les premières montées de lait, se déclenchent. Pour le nourrisson, la mission consiste à trouver le chemin pour téter en quantité suffisante. Pour la maman il s’agit d’en avoir envie, d’être à l’aise et de sentir que bébé se nourrit bien. L’allaitement peut être très naturel chez certaines femmes, beaucoup plus complexe pour d’autres malgré une vraie volonté. Pour d’autres encore, l’allaitement n’est pas un souhait. Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous entourer de professionnels (sages-femmes, gynécologue…) pour recevoir tous les conseils nécessaires sur l’alimentation du tout-petit.

Le ventre « dégonfle » : après la naissance, le corps utérin garde la taille d’un ventre à 4 mois et demi de grossesse, environ 20 à 30 cm. Ce dernier va diminuer rapidement dans les 15 jours suivant la naissance pour atteindre sa taille normale dans les deux mois suivant l’accouchement (environ 7 à 8 cm).

Le retour des règles survient en moyenne 45 jours après la naissance s’il n’y a pas eu d’allaitement. En cas d’allaitement exclusif, l’aménorrhée peut durer 4 mois. Si l’allaitement n’est pas exclusif, il faut compter un délai de 6 à 8 semaines entre l’accouchement et le retour des menstruations.

Les fuites urinaires et les constipations sont fréquentes mais transitoires. La constipation est précisément liée à des modifications mécaniques et hormonales liées à la grossesse et à l’accouchement. Elle est parfois provoquée par une crainte de pousser en cas d’épisiotomie.

Les pertes de sang peuvent s’avérer impressionnantes pendant les suites de couche. C’est un phénomène rarement évoqué, les femmes n’y sont en conséquence pas toutes bien préparées. Il s’agit en fait des lochies, des caillots provenant de l’utérus. Pour leur absorption, les serviettes hygiéniques ou couches adaptées sont recommandées, et non les tampons pour éviter tout risque infectieux. Cette phase dure de 10 jours à 6 semaines selon les femmes.

Le baby-blues concerne 5 à 7 femmes sur 10. Cet état émotionnel est provoqué par d’importantes variations hormonales survenues pendant l’accouchement, par la fatigue physique accumulée. Cette phase se déclare dans les 3 à 5 jours suivant la naissance. Elle se traduit par des larmes, une irritabilité, de la fatigue, des troubles du sommeil, de l’appétit et une fatigue accrue. Son intensité varie selon les femmes. Pour rappel, le baby-blues n’a rien à voir avec la dépression post-natale.