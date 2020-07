Les vacances doivent-elles être « apprenantes » ?

Le confinement est un épisode exceptionnel dans la vie de chacun. Globalement, il a eu un impact négatif, en particulier sur les enfants et leurs parents. C’est pourquoi il est important de s’accorder une véritable trêve pendant l’été. Le rattrapage scolaire peut et doit attendre selon Vincent Joly, psychologue à Paris.

Les grandes vacances seront bientôt là et devraient réjouir chacun. Pourtant, pour les parents notamment, le lâcher prise n’est pas toujours au rendez-vous. Le confinement ayant empêché les enfants de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions, beaucoup s’inquiètent d’un retard à rattraper dans les apprentissages. Mais alors, faut-il faire étudier les enfants durant tout l’été ? Doit-on essayer de combler des lacunes, rattraper les programmes ? De l’avis de Vincent Joly, psychologue à Paris, « surtout pas ».

Une période extrêmement difficile

« Il est d’abord important de rappeler que l’épisode que nous venons tous de vivre ne correspondait en rien à des vacances », note Vincent Joly. « Le confinement a été au contraire une période extrêmement difficile, durant laquelle nous avons tous fait de grands sacrifices en mettant de côté notre vie sociale notamment. » En réalité, le confinement « peut être comparé, en termes d’effets sur la santé mentale, à un substitut de peine d’emprisonnement avec bracelet électronique et maintien à domicile », poursuit-il. L’impact psychologique est donc important.

De fait, « le confinement a été vécu, selon les individus, comme épuisant, usant, angoissant, déprimant… », indique Vincent Joly. En tout cas, « nous n’avons pas eu de retours positifs, surtout parmi les parents qui travaillaient ». C’est pourquoi « il est essentiel de prendre soin de soi et de s’accorder du répit », conseille-t-il.

« Accordez-vous une période de jachère de l’esprit »

Quel que soit l’âge, la classe ou encore le niveau scolaire de votre enfant, « laissez-lui le temps de récupérer pendant les vacances », conseille Vincent Joly. Et aussi, « prenez le temps de récupérer vous aussi de cette expérience douloureuse ». Avant de reprendre les apprentissages et de se remettre à étudier, il est essentiel de « recharger les batteries en acceptant une période de jachère de l’esprit. Afin que celui-ci redevienne disponible aux apprentissages à la rentrée prochaine ». Et surtout, « pour que l’enfant n’aille pas très mal d’un point de vue psychologique et rejette l’école. »

Ainsi, « le plus important est que l’enfant ne soit pas dégoûté d’apprendre », insiste-t-il. « S’il n’a pas envie de faire des travaux scolaires durant les vacances, laissez-le. » Dans le cas contraire, s’il est enthousiaste, « rien n’empêche de travailler un peu, mais en privilégiant le plaisir d’apprendre », ajoute-t-il. « Il vaut mieux qu’il relise un livre qu’il connaît bien si ça lui fait plaisir, et qu’il refasse des exercices qu’il réussit déjà pour reprendre confiance. » Mais surtout, évitez les conflits et la pression vécus pendant le confinement en introduisant des notions complexes et nouvelles par l’injonction. En somme, profitez de l’été en famille !