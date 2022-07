L’été, les cousins, les souvenirs…

Pour bon nombre d’enfants, les cousins constituent une sorte de fratrie élargie. Les vacances estivales marquent l’occasion de se retrouver autour de moments marquants. Un bon point pour l’édification de la personnalité mais aussi pour se fabriquer une merveilleuse machine à souvenirs.

Bien sûr, « tout dépend de la dynamique familiale, à travers notamment les relations qu’entretiennent frères et sœurs », pose d’emblée Elisabeth Darchis, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et de famille. « Mais les liens entre cousins peuvent être forts », d’autant plus, l’été venu, sur fond de retrouvailles familiales annuelles.

« Ces liens constituent de belles expériences qui apprennent la relation aux pairs, l’apprentissage de la différence, la confrontation aussi », souligne-t-elle, en référence à « des expériences de vie qui apportent des qualités pour grandir, se forger une identité, aider à la socialisation ». Elle poursuit : « On joue, on se bagarre, on confie ses petits secrets », à ses cousins du même âge. Sans compter qu’« un ou une aînée peut constituer une référence identitaire ».

Des moments pas si anodins

Jouer, se chamailler, se confier… Elisabeth Darchis cite ces moments considérés sur l’instant comme anodins mais qui ne le sont peut-être pas tant que ça… « Ces rencontres avec les cousins fabriquent du souvenir, y compris la p’tite bagarre qui, avec le recul, nous fera rire. Tout cela contribue à assoir notre personnalité ». Voire plus tard, à raviver le souvenir de ces moments en organisant par exemple, des cousinades. Ces grands rassemblements de cousins qui, constate la psychologue « tendent à se multiplier ».