L’Institut des cancers des femmes va ouvrir ses portes

Porté par l’Institut Curie, l’Université PSL et l’Inserm, cet institut d’un genre inédit place la santé des femmes au cœur d’une approche globale centrée sur la recherche, l’innovation et la prise en compte du bien-être des patientes. Le projet vient d’obtenir le label Institut Hospitalo-Universitaire.

Le projet s’inscrit dans le plan Innovation Santé 2030 lancé par Emmanuel Macron. Le 16 mai, l’institut Curie, l’Université PSL et l’Inserm annonçaient la création de l’Institut des Cancers des Femmes. La création d’une telle structure, présentée comme inédite et d’envergure internationale, a été rendue possible grâce l’obtention du label Institut Hospitalo-Universitaire – des centres d’excellence dédiés à la santé.

Donner à notre recherche en santé plus de moyens et de liberté, je m’y suis engagé, nous le faisons avec France 2030 : → 5 bioclusters de dimension mondiale

→ 12 futurs instituts hospitalo-universitaires

→ des infrastructures de recherche

→ lancement des chaires d'excellence pic.twitter.com/rOv5x1G5AR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2023

Les cancers restent un marqueur d’inégalité entre les hommes et les femmes. « Sur le plan social, nous partons du double constat qu’il existe de fortes disparités dans les prises en charge, et que le cancer est un facteur aggravant des situations de précarité des femmes, qui engendre d’ailleurs plus d’arrêts de travail et plus d’aménagements du temps de travail que pour les hommes », explique la Pre Anne Vincent-Salomon, pathologiste spécialiste des cancers féminins à l’Institut Curie et professeure à l’Université PSL, directrice du future IPH.

78 000 cancers diagnostiqués par an

Ainsi, alors que le taux d’incidence du cancer a reculé chez les hommes entre 2010 et 2018 (-1,4 %), il a progressé de 0,7 % chez les femmes sur la même période, selon l’Institut national du cancer. Avec plus de 78 000 cancers diagnostiqués chaque année et 20 000 décès, les cancers des femmes s’imposent comme un enjeu de santé publique.

« L’Institut des Cancers des Femmes va considérablement faire bouger les lignes dans la connaissance et la compréhension de ces pathologies. L’approche que nous proposons est nouvelle car plus globale, depuis la recherche sur la biologie de la tumeur jusqu’à la prise en considération de la personne dans son environnement », précise le Pr Alain Puisieux, directeur du centre de recherche de l’Institut Curie.

Le site principal de l’Institut sera implanté dans le 5e arrondissement de Paris, avec la création d’un espace de 90 000 m2 prévus pour 2025. L’institut revendique un projet en quatre volets :

Mieux prévenir et dépister les cancers, notamment chez les patientes à risque ;

Répondre à la nécessité de nouvelles options thérapeutiques ajustées à la localisation anatomique, à la biologie, à l’âge des femmes ;

Adapter la prise en charge du cancer à la qualité de vie des femmes et faire bénéficier les patientes d’un accompagnement complet, tant médical que psychologique et paramédical ;

Mieux former les professionnels aux enjeux spécifiques de ces cancers et accompagner les nouveaux métiers issus de la transformation numérique de la recherche et des soins.

A noter : les cancers les plus fréquents chez la femme sont, dans l’ordre : les cancers du sein, les cancers colorectaux et les cancers du poumon – ces derniers étant en constante augmentation ces dernières années.