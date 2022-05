L’œdème de Quincke, un gonflement allergique

Provoqué le plus souvent par une réaction allergique, l’œdème de Quincke est un symptôme impressionnant et potentiellement grave, à prendre en charge d’urgence. De quoi s’agit-il exactement ?

Un gonflement rapide et passager de la peau et des muqueuses généralement au niveau de la tête et du cou (paupières, lèvres, langue, pharynx) parfois accompagné d’une rougeur. Voici de façon concise, la description de l’œdème de Quincke, aussi appelé « angiœdème ».

La cause ? « Ce phénomène est lié à une réaction inflammatoire ou allergique », précise l’Assurance-maladie. La plupart du temps, il est donc provoqué « par l’exposition à un médicament, un venin, un aliment, des allergènes de plumes d’animaux ou de pollen ». Le contact avec cet élément extérieur provoque la sécrétion de certaines substances (essentiellement de l’histamine et de la bradykinine, impliquées dans les réactions inflammatoires et allergiques) qui permettent un passage accru de liquide des vaisseaux vers les tissus. Ce qui produit le gonflement de ceux-ci, caractéristique de l’œdème de Quincke. Mais plus rarement il « peut aussi être une réaction chronique, ou un trouble héréditaire ou acquis », précise le Manuel MSD.

Comment réagir ?

Dans la majorité des cas, une réaction allergique provoque l’œdème en moins de 2 heures et peut s’accompagner d’autres symptômes comme l’asthme. Si vous êtes témoin ou victime de la survenue des symptômes suivants, contactez les secours au plus vite :

L’apparition soudaine et rapide de démangeaisons intenses et généralisées

une rougeur cutanée, un œdème et/ou d’une conjonctivite ;

gonflement de la luette, de la langue et / ou du pharynx ;

modification de la voix (qui devient faible, voire inaudible) ;

difficultés respiratoires ;

malaise, affaiblissement extrême, fatigue, étourdissement ;

nausées, vomissements, diarrhée ;

douleurs abdominales.

Sans prise en charge rapide, l’œdème de Quincke peut être mortel car le gonflement des muqueuses des voies respiratoires supérieures empêche l’air de passer entraînant un arrêt respiratoire et le décès.

A noter : L’œdème de Quincke porte ce nom car il a été décrit pour la première fois en 1882 par le Pr Heinrich Quincke, un médecin allemand, lorsqu’il a diagnostiqué un angioneurotique, une forme qui peut toucher n’importe quelles parties du corps. Lesquelles deviennent alors blanches, douloureuses et volumineuses, voire déformées, parfois pendant plusieurs jours.