Lumbago : quand le dos joue un vilain tour

Une douleur soudaine et aiguë au niveau des lombaires ? Le lumbago n’est peut-être pas loin. Alors d’où vient ce qui est communément appelé le « tour de rein » ? Comment le soulager, et surtout le prévenir ?

Le mal de dos est souvent considéré comme le « mal du siècle ». Eh bien le lumbago est le plus fréquent de ces maux dorsaux. On estime que 8 personnes sur 10 en souffriront un jour. Pourtant, ses causes ne sont encore aujourd’hui pas bien déterminées. On parle plus volontiers de raisons « mécaniques ». En clair, un « un faux mouvement » provoque une lésion des muscles, ligaments et tendons qui assurent le soutien et le fonctionnement de la colonne vertébrale.

Plusieurs facteurs de risque favorisent l’apparition du lumbago :

L’âge. La fréquence des lombalgies augmente au fil du temps ;

La fréquence des lombalgies augmente au fil du temps ; La sédentarité. C’est l’une des raisons pour lesquelles des sujets jeunes peuvent être concernés ;

C’est l’une des raisons pour lesquelles des sujets jeunes peuvent être concernés ; Des répétitions dans le cadre professionnel ou de loisirs (port de charges lourdes, mauvaise position, chutes…)

Ça se traite comment ?

Si vous avez déjà eu mal au dos, vous savez que la première chose que l’on souhaite faire… c’est ne rien faire. Rester allongé ou assis. Là est l’erreur. Le bon traitement, c’est le mouvement. Dans le cas contraire, la lombalgie s’installe dans le temps. La douleur se réveille, devient chronique. En clair, ça s’en va et ça revient. Elle peut alors devenir invalidante et mener à l’arrêt de toute activité. En parallèle, l’application de chaleur (des patchs par exemple) peut aussi vous soulager.

Mieux vaut prévenir

Vous l’avez compris, l’ennemi du dos, c’est le repos. Donc pour limiter le risque de lumbago, la première chose à faire est de pratiquer une activité physique.

La prévention passe par l’adoption de bonnes postures au quotidien :

Au bureau, ne restez pas assis. Changez régulièrement de position, levez-vous, marchez, étirez-vous…

Si vous devez ramasser quelque chose, ne vous penchez pas. Accroupissez-vous pour l’attraper ;

Lorsque vous faites vos courses, portez un sac dans chaque main pour répartir la charge ;

Même le simple fait de vous habiller peut être périlleux. Pour enfiler votre pantalon ou mettre vos chaussures, n’hésitez pas à vous asseoir au lieu d’être en équilibre sur un pied.