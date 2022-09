Maladie de Lyme : une explosion de cas aux Etats-Unis

Le nombre de diagnostics de maladie de Lyme, transmise par la morsure de tiques, s’inscrit toujours à la hausse aux Etats-Unis. C’est le constat d’une étude menée par une association recueillant les données d’assurances privées.

Après avoir été longtemps méconnue, la maladie de Lyme est désormais largement évoquée dans les médias. Et les recommandations en matière de prévention, bien intégrées par le public. Et c’est une bonne nouvelle au regard de l’explosion de cas. En 2018, les autorités françaises avaient rapporté une augmentation significative du nombre de nouveaux cas, avec 104 cas pour 100 000 habitants contre 69 pour 100 000 en 2017. Un travail américain révèle lui une hausse majeure en 14 ans.

Ainsi, entre 2007 et 2021, le nombre de diagnostic de la borréliose de Lyme a cru de 357 % dans les zones rurales, selon une analyse des données de plus de 36 milliards de factures relatives à une prise en charge pour cette maladie, émises aux Etats-Unis. Plus restreinte, cette hausse a tout de même atteint 65 % dans les zones urbaines. Les signalements dans les villes se concentraient davantage entre novembre et avril, tandis que les cas dans les campagnes survenaient plus souvent dans la période estivale.

Meilleure sensibilisation ?

Les auteurs n’apportent pas d’explication à cette hausse majeure. Mais une autre équipe de recherche ayant publié des travaux à ce sujet au Royaume-Uni en 2019 suggérait que la sensibilisation à la maladie ces dernières années pouvait jouer un rôle dans l’augmentation du nombre de diagnostics.

Pour rappel, la maladie de Lyme se transmet par la piqûre d’une tique infectée par une bactérie de la famille des spirochètes. Souvent asymptomatique, cette infection peut néanmoins se traduire par l’apparition d’une plaque rouge dans les 30 jours suivant la piqûre et des symptômes grippaux. En l’absence de prise en charge précoce, des troubles d’ordre neurologique, des douleurs articulaires et une paralysie partielle des membres peuvent apparaître.