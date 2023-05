Maladies nosocomiales : le concours Lépine récompense l’invention d’un chirurgien

Axel Llobet, chirurgien maxillo-facial à l’hôpital de Perpignan, a inventé avec l’ingénieur René Vinci, une machine pour inciter les soignants à se désinfecter plus souvent les mains au gel hydroalcoolique. Objectif : faire reculer les maladies nosocomiales qui, chaque année, frappent près de 750 000 patients.

Avant d’être inventeur, il est chirurgien maxillo-facial. Le Dr. Llobet et René Vinci, ingénieur, viennent de remporter une médaille d’or au prestigieux concours Lépine. Leur invention ? Un dispositif, baptisé le « Clean & Go » qui doit permettre aux soignants d’améliorer la fréquence de lavage de leurs mains. Concrètement, comment ça marche ? « Les personnels des établissements de santé sont tous équipés d’un badge qui permet de franchir les portes sécurisées. Notre invention permet d’activer le badge uniquement lorsque le soignant a passé ses mains sous le distributeur de solution hydroalcoolique breveté. C’est seulement à ce moment-là que le badge sera actif et que la porte s’ouvrira », explique Axel Llobet, chirurgien à l’hôpital de Perpignan.

L’idée est donc d’installer le dispositif à chaque porte sécurisée. « Au CHU de Rennes, il y en a 700, à Chambéry 1 200 », illustre notre interlocuteur qui imagine également voir son invention installée aux autres points stratégiques comme les toilettes et les vestiaires. Le temps d’activation du badge est variable et peut être réglé par les établissements de santé en fonction de leurs besoins, 3 minutes, 20 minutes, 2 heures…

1 patient sur 20 contracte une maladie nosocomiale

Grâce à sa machine, le chirurgien de 33 ans espère faire reculer les chiffres vertigineux des maladies nosocomiales dans les établissements de santé. « 1 patient sur 20 qui entre dans un établissement de santé en ressortira avec une infection liée aux soins – urinaire, respiratoire, une prothèse de hanche ou un cathéter infecté… En tout, chaque année, 750 000 patients en France contractent une maladie nosocomiale. Ces infections peuvent entraîner le décès du patient qu’on estime à environ 4 000 par an. Il s’agit en outre d’un surcoût de 2 à 6 milliards d’euros par an », égraine le chirurgien.

L’une des causes majeures du fléau ? Les bactéries qui circulent des soignants aux patients. C’est pourquoi le lavage de mains est si important. « Aujourd’hui pourtant, on se rend compte que les messages de prévention ne suffisent pas. Avec notre invention, le lavage de mains devient obligatoire », souligne-t-il.

Améliorer les performances des établissements de santé

Dans les établissements de santé, la consommation de solution de gel hydroalcoolique a même son indicateur : l’ICSHA. Mis en place par la Haute autorité de santé (HAS) en 2008, il s’agit d’un indicateur de consommation de solution hydroalcoolique. « Cet indicateur permet de mesurer de manière indirecte la pratique de l’hygiène des mains dans les établissements de santé », explique la HAS. Il s’exprime en pourcentage de la consommation attendue dans l’établissement de santé, celle-ci étant fixée par les autorités sanitaires en fonction des activités de l’établissement (réanimation, chirurgie, long séjour…).

Les établissements sont alors classés par performance, de la classe A – la meilleure – à la classe E – la moins bonne. « Si un directeur équipe son hôpital avec notre machine, l’établissement se retrouvera en classe A en quelques mois », assure le Dr. Llobet. En outre, ce score est pris en compte dans la certification de la HAS des établissements de santé pour la qualité des soins.

Grâce au coup de projecteur donné sur le « Clean & Go » par le concours Lépine, Axel Llobet est d’ores et déjà en contact avec un industriel pour développer son invention et la rendre la plus fonctionnelle possible. « Je souhaite ensuite mener une étude dans plusieurs hôpitaux pour, chiffres à l’appui, convaincre les pouvoirs publics qu’il est essentiel d’équiper tous les établissements de santé du ‘Clean & Go’ pour lutter efficacement contre les maladies nosocomiales ».