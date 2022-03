Mars bleu : le cancer du côlon mal dépisté

La campagne Mars bleu vient de commencer. L’occasion de faire le point sur le manque de participation des Français au dépistage du cancer colorectal, à l’origine de 120 nouveaux cas et 50 décès chaque jour en France.

Organisée depuis 15 ans, la campagne Mars Bleu sensibilise au cancer colorectal. Thématique malheureusement redondante : « la faible participation » des Français au dépistage organisé, comme le rappelle la Ligue nationale contre le cancer.

Ce dépistage organisé est proposé pour toute personne âgée de 50 à 74 ans en France. Basé sur la détection de sang dans les selles, ce test immunologique gratuit, rapide et indolore s’effectue à domicile. En cas d’anomalies, il permet de donner le feu vert pour passer des examens complémentaires (coloscopie). Si des polypes sont détectés, il est possible de les éliminer par chirurgie le plus précocement possible. Ce dépistage est proposé au bon moment sachant que 95% des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans. Il est essentiel pour sauver des vies : prises en charge le plus tôt possible, 90% de ces tumeurs se guérissent. Le dépistage présente l’intérêt de cibler large : indispensable quand on sait que 80% des patients souffrant de cette tumeur n’ont aucun antécédent familial. Donc aucune raison d’entrer dans un circuit de dépistage précoce.

Tabous et crise sanitaire

Mais comment expliquer le manque de recours au dépistage du cancer colorectal ? « Cela peut s’expliquer par les nombreux tabous qui subsistent autour de ces cancers, le manque d’informations et d’accompagnement », décrit la Ligue.

« Ce phénomène a aussi été accentué par la crise sanitaire. » Du fait de déprogrammation des consultations, de renoncement aux soins et de la place occupée par la Covid-19 depuis 2020, de nombreux Français ont en effet mis de côté la prévention en oncologie. Selon Daniel Nizri, président de la Ligue contre le cancer « il est urgent de faciliter l’accès aux tests de dépistages et d’en améliorer la disponibilité pour rattraper le retard engendré par la crise sanitaire ».

Des tests accessibles

Pour faciliter l’accès aux tests de dépistage, sachez que :

Votre médecin traitant peut vous délivrer le test en mains propres ;

Vous n’avez pas l’obligation de consulter votre médecin généraliste pour bénéficier du test. A partir du moment où vous avez reçu la lettre* d’invitation au dépistage, vous pouvez tout simplement demander à le recevoir par courrier sur le site Ameli.fr ;

Les résultats sont accessibles sur le site resultat-depistage.fr;

Pour tout savoir sur la pratique de ce test, cliquez sur cette page afin de retrouver le mode d’emploi écrit et en images.

A noter : chaque année, 43 000 patients apprennent qu’ils souffrent d’un cancer colorectal en France. La tumeur du poumon chez l’homme et du sein chez la femme restent les premiers des cancers les plus meurtriers. Vient ensuite le cancer colorectal tous sexes confondus. Et en termes d’incidence, le cancer colorectal reste parmi les plus diagnostiqués avec les cancers du sein, de la prostate et des poumons.

*Cette lettre est envoyée tous les deux ans aux personnes âgées de 50 à 74 ans