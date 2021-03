Mars bleu : les 50-74 ans conviés au dépistage colorectal

Détecté à un stade précoce, le cancer colorectal se guérit dans 90% des cas. Pourtant le recours au dépistage reste encore insuffisant. A l’occasion de la campagne Mars Bleu, parlons de ce dispositif simple qui sauve des vies.

Vous avez entre 50 et 74 ans et ne présentez ni symptômes ni facteurs de risque particuliers ? Alors vous avez sûrement reçu un courrier* vous proposant de participer au dépistage du cancer colorectal… sans pour autant effectuer la démarche. Autres priorités à gérer, la sensation d’être en bonne santé, la peur de découvrir une mauvaise nouvelle, la crainte de fréquenter un laboratoire par temps d’épidémie… beaucoup de raisons peuvent être à l’origine de cette procrastination.

Pourtant ce dépistage constitue un moyen de prévention des plus efficaces contre la seconde tumeur la plus meurtrière en France. Ainsi, 90% des cancers colorectaux détectés précocement seront guéris. « Diagnostiqués à un stade plus avancé, leur traitement est plus lourd et plus contraignant et les résultats incertains », relève l’Institut national du Cancer (INCa) à l’occasion du lancement de la campagne Mars Bleu.

Mais à quel point les Français boudent-ils ce dépistage ? Seuls 30,5% des 16,5 millions de Français concernés ont fait le test entre 2018 et 2019. Une donnée en léger recul comparée à l’année 2017. Et cette couverture « reste largement en-dessous des recommandations européennes minimum de 45% ».

Comment ça marche ?

L’utilisation du test de dépistage n’a rien de sorcier ! Réalisé par vous-même à domicile et pris en charge à 100%, il vous permet de partir « à la recherche de sang occulte dans les selles ». Voici le mode d’emploi en vidéo :

A noter : en 2018, le cancer colorectal a coûté la vie à 17 000 Français. Et 43 000 nouveaux diagnostics ont été posés. Cinq ans après leur diagnostic**, 63% des patients sont en vie.

*invitation envoyée tous les deux ans aux personnes concernées

**Diagnostic posé entre 2010 et 2015