Massage cardiaque : comment faire ?

Votre dernière formation remonte à plusieurs années ou bien vous n’avez pas encore franchi ce pas de vous sensibiliser aux gestes des premiers secours ? Voici les principaux points à retenir si vous avez un jour à effectuer un massage cardiaque.

Au total, 70% des arrêts cardiaques (ou arrêts cardio-respiratoires) surviennent devant un témoin, mais seuls 2 personnes sur 10 connaissent véritablement les gestes précis de la réanimation. Comme tout un chacun, nous pouvons un jour être témoin de cet incident, dans notre entourage ou dans l’espace public. Et devoir réagir au plus vite pour masser la victime et tenter de faire repartir son cœur.

Premier réflexe avant de pratiquer le moindre geste : composez le 15 (SAMU) pour une arrivée la plus précoce possible des services d’urgence. Evaluez la présence d’une respiration et le degré de conscience du patient pour renseigner ces informations au professionnel que vous aurez en ligne. Ensuite munissez-vous d’endurance, de précision et de confiance en vous :

– Allongez la victime sur le dos ;

– Mettez-vous à genoux à côté d’elle ;

– Positionnez vos mains l’une sur l’autre, un peu en dessous du milieu du thorax ;

– Verrouillez vos coudes pour maintenir vos bras tendus ;

– Positionnez vos épaules à l’aplomb de la poitrine de la victime ;

– « Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient mais tout le corps », précise la Fédération française de Cardiologie ;

– Exercez des pressions fortes en enfonçant les mains de 5 à 6 cm dans la poitrine et relâchez complètement le thorax entre chaque compression ;

– Effectuez les pressions « sur un rythme régulier de 100 par minute, par séries de 30 compressions consécutives, pour permettre au sang de revenir vers le cœur » ;

– Maintenez ce massage ou pratiquez le bouche à bouche si vous y êtes formés, « au rythme de 2 insufflations toutes les 30 compressions thoraciques » ;

– Vous avez l’impression de mal faire ? « Continuez : mieux vaut un massage cardiaque imprécis que pas de massage cardiaque du tout » ;

– Utilisez ensuite le défibrillateur si vous en avez un à disposition.

Stayin’alive

Pour vous assurer d’être en rythme pendant le massage cardiaque, vous pouvez masser en chantant la chanson Stayin’alive des Bee Gees dans votre tête, soit un rythme de 103 compressions par minute. Vous n’avez pas le rythme dans la peau ? Ou la pression – et il y a de quoi – vous empêche d’être sûr de votre coup ? Téléchargez l’application Stayin’alive disponible sur Google Play et sur l’App Store qui vous donne le rythme. Autres fonctionnalités : elle géolocalise les défibrillateurs disponibles dans l’espace public et tous les citoyens qui se sont déclarés volontaires au massage sur l’application : « les Bons Samaritains » les appelle-t-on. Pourquoi pas vous ?

Masser sauve des vies : un massage cardiaque multiplie par 8 les chances de survie. Sans prise en charge immédiate, plus de 92 % de ces arrêts cardiaques sont fatals. Chaque année en France, ces incidents coûtent la vie à 40 000 patients.