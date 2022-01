La cuisson basse température, un atout santé

La cuisson basse température est-elle le mode de cuisson parfait ? Préservant la texture, les saveurs et les bienfaits des aliments, elle limite aussi l’apparition de substances cancérogènes. Autant de bonnes raisons de l’adopter.

La cuisson à basse température est une méthode qui consiste à cuire les aliments en les maintenant de façon constante et longtemps entre 65°C à 80°C. De cette façon, la viande reste très tendre, juteuse et conserve ses qualités nutritives. Ainsi les vitamines et les sels minéraux sont préservés. Idéale par exemple pour un bœuf bourguignon.

Ce type de cuisson limite également la réaction de Maillard, qui se produit à partir de 145°C. Elle est caractérisée par le dégagement d’arômes et une coloration brune sur la surface du produit. Cette réaction chimique provoque une perte de qualités gustatives mais surtout, elle peut être à l’origine d’éléments cancérigènes sur les aliments. En effet, la réaction de Maillard peut aboutir à la création d’acrylamide, une molécule reconnue comme cancérogène avéré pour l’animal et possible pour l’Homme. Le choix de la cuisson à basse température est donc dicté par la recherche du goût mais aussi de bienfaits.

Quels ustensiles ?

Il est possible d’utiliser des ustensiles comme des casseroles adaptées à cette cuisson, notamment pour la cuisson des légumes. Mais pour les viandes et les poissons, la technique au four est la mieux adaptée.

Par ailleurs, il est possible de cuire la plupart des aliments à basse température. Toutefois certains légumes farineux (légumineuses) ou riches en cellulose (endives, asperges…) demandent des températures un peu plus élevées. La cuisson à basse température appliquée à certaines viandes telles que le cheval ou le gibier développe une saveur assez forte qui peut ne pas être du goût de tous.

Y-a-t-il des risques bactériologiques ? « La température minimale mise en œuvre est de 65°C. Sachant que la zone critique de prolifération microbienne se situe entre 5°C et 60°C, les risques sont écartés », nous avait expliqué il y a quelque temps le chef Philippe Baratte, créateur de ce site « Cuisine basse température ». Toutefois, « les bactéries nuisibles peuvent se trouver sur l’extérieur des produits. Il est donc important de toujours avoir les mains et les outils de travail bien propres. Mais de toute façon, lors de la pratique de la cuisson à basse température, les viandes sont saisies sur toutes les faces à chaleur vive, réduisant considérablement ainsi tout risque microbien. »

A noter : Il est tout à fait possible de cuire des fruits à basse température. De cette façon, vous respecterez et préserverez le produit.