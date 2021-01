Mes règles sont-elles trop abondantes ?

La plupart des femmes ont leurs règles à peu près chaque mois. Mais celles-ci varient en durée et en abondance selon la personne et le moment de sa vie. Comment savoir si ces pertes correspondent à un phénomène physiologique ou si elles sont le signe d’une pathologie ?

« Le cycle menstruel est contrôlé par un enchaînement complexe d’hormones sécrétées par les ovaires ainsi que par deux structures du cerveau, soit l’hypophyse et l’hypothalamus », rappelle la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et durant ce cycle surviennent notamment les menstruations, c’est-à-dire un saignement par le vagin. Ce phénomène correspond à l’évacuation de la couche interne de l’endomètre en l’absence de fécondation. En effet, cette même couche s’était préalablement épaissie et remplie de vaisseaux sanguins en préparation à une éventuelle grossesse.

En général, ces saignements, qui apparaissent à la puberté, surviennent tous les 21 à 35 jours et durent entre 3 et 8 jours, en fonction des femmes.

Comment évaluer l’abondance du saignement ?

L’abondance des saignements menstruels varie selon les femmes. Certaines ont des saignements menstruels légers et de courte durée, d’autres, des saignements abondants et longs. Précisément, « la perte sanguine totale durant les règles est d’environ 2 à 3 cuillères à soupe (30 à 50 ml), mais comme les autres sécrétions font augmenter le volume des pertes, les saignements peuvent sembler plus importants », note la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Difficile de déterminer la quantité de sang perdu durant les règles dans un tampon ou une serviette hygiénique. L’utilisation d’une coupe menstruelle peut permettre d’obtenir une mesure plus précise du saignement. Pour autant, voici quelques signes indiquant que vos saignements sont trop abondants et nécessitent une consultation médicale :

– Si vos règles durent plus de 7 jours ;

– Si les pertes imbibent totalement au moins un tampon ou une serviette hygiénique à l’heure pendant plusieurs heures consécutives ;

– Si vous ressentez le besoin de porter plus d’une serviette hygiénique à la fois pour contenir le flux menstruel ;

– Si vous devez changer de serviette hygiénique durant la nuit ;

– Si vous observez des caillots de sang de grande taille (2 à 3 centimètres de diamètre) dans votre flux.