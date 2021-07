Migraine, rhume… Et si c’était la « maladie des loisirs » ?

L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement stressante. Vous ne rêvez que d'une chose : décrocher et vous reposer. Mais cet été comme les autres d'ailleurs, vos congés commencent par d'étranges symptômes. Et si vous souffriez de la « maladie des loisirs » ?

Maux de tête, fatigue, grippe, rhume, douleurs musculaires… Voilà les symptômes qui ont tendance à se déclarer au moment même où vous vous arrêtez enfin pour souffler. Ils se déclarent systématiquement ou presque lorsque vous débutez vos congés, et même le week-end.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul(e). Cet ensemble de symptômes a été baptisé « leisure sickness » (« maladie des loisirs ») par un psychologue néerlandais. Dans une étude publiée en 2002 dans Psychotherapy and Psychosomatics et portant sur près de 2 000 personnes, il a estimé qu’environ 3% d’entre elles disaient souffrir de « maux de tête/migraines, fatigue, douleurs musculaires et nausées » en début de périodes de repos.

« En outre, des infections virales (type grippe, rhume) étaient souvent rapportées en relation avec les vacances ». Ces symptômes se déclaraient principalement chez des personnes avec « une charge de travail élevée » et présentant certaines caractéristiques comme « l’incapacité à s’adapter à la situation de non-travail ».

Trop-plein de stress

Faut-il voir dans cet ensemble de symptômes une véritable maladie ? Pas sûr : d’ailleurs, aucune recherche n’a été menée sur le sujet depuis l’étude néerlandaise. En revanche, ces symptômes sont révélateurs d’un trop-plein de stress dont on ne se départit pas si facilement. Si celui-ci est lié au voyage en tant que tel, il finira par disparaître rapidement et ses symptômes avec lui. Mais s’il persiste, il est peut-être temps de s’interroger.

Pourquoi est-il si difficile de passer du travail au non-travail ? Pourquoi est-il si compliqué de déconnecter ? Que redoute-t-on lorsque la machine s’arrête ? Quel manque comble-t-on en s’investissant autant dans le travail ? Pour chacun, la réponse sera différente. Mais les effets du stress chronique lié au travail, eux, sont communs et doivent être pris au sérieux.

Altérations de la santé

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui œuvre à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, a recensé un certain nombre de ces symptômes, d’ordre physique (douleurs, troubles du sommeil, sueurs inhabituelles…), émotionnels (angoisse, crises de larmes, sensation de mal-être…) ou intellectuels (troubles de la concentration, difficulté à prendre des initiatives ou des décisions…).

Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge, « ces symptômes ont des répercussions sur les comportements » : recours à des produits calmants ou excitants, repli sur soi, difficultés à coopérer, diminution des activités sociales, agressivité… Ils peuvent également entraîner des « altérations de la santé ». Le stress lié au travail est ainsi l’un des plus grands ennemis du cœur. Il serait également impliqué dans certains cancers et favoriserait l’apparition de la dépression et de nombreuses maladies psychiques. « Maladie des loisirs », vraiment ?