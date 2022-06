Moins de télé pour protéger votre cœur

La sédentarité augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Voici une réalité bien identifiée. C’est pourquoi les recommandations officielles invitent à bouger plus. Une récente étude apporte un élément plus précis dans ce sens. Le temps passé devant la télévision serait associé à un surrisque de maladie coronarienne.

« Les maladies coronariennes regroupent les maladies qui se déclenchent lorsque l’approvisionnement en sang du muscle cardiaque est interrompu ou bloqué », décrit la Haute Autorité de Santé. Pour réduire le risque d’obstruction des artères, à l’origine de ce blocage du flux sanguin, il est important de maintenir des habitudes de vie saines. Manger équilibré, pratiquer une activité physique et éviter la sédentarité notamment. Cette dernière a d’ailleurs fait l’objet d’une étude récente menée par une équipe des Universités de Cambridge et de Hong Kong. Les chercheurs ont souhaité connaître le lien précis entre le temps passé devant la télévision et le risque de souffrir d’une maladie coronarienne.

Jusqu’à 16% de risque en moins

Pour cela, ils ont examiné les données de 500 000 adultes issues de la UK Biobank, durant un suivi de 12 années. En parallèle, ils ont développé un score de risques pour chaque individu, basé sur leur matériel génétique – et notamment 300 variants génétiques connus pour influencer les risques cardiovasculaires. Principal constat, malgré les différences génétiques, toutes les personnes qui regardaient plus de 4 h de télévision par jour présentaient le risque le plus élevé de maladie coronarienne.

Comparé à ces personnes, celles qui regardaient le petit écran chaque jour entre 2 et 3 heures avaient 6% de risque en moins. Et si la durée de visionnage passait sous la barre des 60 minutes, le risque était réduit de 16%.

Des séances télé synonymes de grignotage

Réduire le temps de télévision permettrait donc d’éviter les maladies coronariennes. Mais pourquoi le même constat n’a-t-il pas été fait pour le temps devant un ordinateur ? Selon les chercheurs, il peut y avoir plusieurs explications possibles. « On regarde plus fréquemment la télé le soir après un dîner souvent copieux qui entraîne une hausse des taux de glucose et de lipides dans le sang », notent d’abord les scientifiques. Ce qui augmente le taux de cholestérol, et donc le risque de développer une artériosclérose. Par conséquent également celui d’une maladie coronarienne. De plus, « on a davantage tendance à grignoter devant la télévision que devant un ordinateur ». Enfin, « on regarde la télévision plus longuement qu’on ne passe de temps devant un ordinateur », estiment-ils.