Monoxyde de carbone : comment éviter l’intoxication ?

Les fuites de monoxyde de carbone provoquent chaque année près de 4 000 intoxications en France. Des accidents graves car ils entraînent une centaine de décès. Comment faire pour prévenir ces drames ?

En hiver, le froid oblige à chauffer les habitations. Or les installations de chauffage exposent à un risque d’intoxication par monoxyde de carbone. Ce gaz incolore, inodore, sans saveur et non irritant se diffuse rapidement dans l’atmosphère pour former avec l’air un mélange très toxique pour l’homme.

Ce gaz provient de la combustion incomplète de matières carbonées (gaz naturel, bois, charbon, butane, essence, fioul, pétrole, propane). Ce phénomène est dû à une quantité insuffisante d’oxygène dans l’air (pièce calfeutrée, aération insuffisante, entrée d’air bouchée…), une évacuation insuffisante des gaz de combustion (conduit mal raccordé, cheminée obstruée/mal ramonée…) ou encore une utilisation prolongée ou inadaptée d’un appareil.

Des conséquences graves

Mortel en moins d’une heure, le monoxyde de carbone se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer correctement l’oxygène dans l’organisme. « Des troubles neurologiques peuvent apparaître immédiatement après l’intoxication ou après un intervalle variant de quelques jours à plusieurs mois (syndrome post-intervallaire) », explique Santé publique France. « Ces accidents peuvent laisser des séquelles irréversibles de type neurologiques (syndrome parkinsonien, surdité de perception, polynévrites, troubles du comportement) et cardiaques (troubles de la repolarisation, infarctus du myocarde). »

Les premiers symptômes doivent alerter : maux de têtes, nausées, vomissements… Si vous observez ces signes chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, ayez le réflexe d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les secours en composant le 15 ou le 18.

Limiter le risque

Vous pouvez réduire le risque de survenue d’une intoxication en faisant vérifier et entretenir vos installations de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée par un professionnel qualifié. Et ce avant chaque hiver.

Il est également recommandé d’aérer au moins dix minutes chaque jour, de maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et de ne jamais boucher les entrées et sorties d’air. En outre, ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Enfin, placez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

A noter : L’installation de détecteurs de monoxyde de carbone n’élimine pas la cause de la production de ce gaz et ne peut donc pas l’empêcher.