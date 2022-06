Nadal à Wimbledon : quels traitements contre sa douleur ?

Dans quel état de santé le joueur de tennis Rafael Nadal arrivera-t-il au tournoi de Wimbledon qui débute ce 27 juin ? S’il n’a pas caché avoir subi des infiltrations pour être en mesure de jouer et de gagner Roland-Garros 2022, l’Espagnol reste peu disert sur les produits utilisés afin de soulager son syndrome de Muller-Weiss. Qu’en est-il ?

Durant ce tournoi de Roland-Garros, Rafael Nadal, aurait donc eu recours à des injections d’un produit anesthésique local pour être en mesure de jouer ses matchs, sans douleurs. L’objectif recherché étant d’anesthésier la partie douloureuse de son pied.

Sur le plan réglementaire, « les injections anesthésiques ne figurent plus depuis 2004, sur la nomenclature des substances illicites », souligne le Dr Jean-Pierre de Mondenard, spécialiste du dopage, sur son site internet. Autrement dit, elles ne sont pas – plus – interdites par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Il n’en reste pas moins, qu’elles restent « susceptibles d’améliorer les performances physiques », lit-on un peu plus loin lorsqu’il énumère des critères – moraux – qui répondent à la définition du dopage.

Lidocaïne ? Pas certain…

Le médecin cite notamment la lidocaïne. Peut-il vraiment s’agir de ce produit ? Pas certain, comme il l’est précisé dans le numéro du magazine Sport et Vie à paraître. Sa demi-vie est de 30 minutes seulement. Autrement dit, une fois injecté, la lidocaïne perd la moitié de sa concentration plasmatique – donc de son efficacité – toutes les demi-heures. Ce qui n’apparaît pas très compatible avec des matchs à rallonge, de 3 à 5 heures… Au cours de Roland-Garros, Nadal a aussi été interrogé par des journalistes sur un usage de corticoïdes par l’intermédiaire d’autorisation d’usage thérapeutique (AUT). Mais sans jamais confirmer ou infirmer…

La radiofréquence pulsée en recours

Au lendemain du tournoi parisien, des médias espagnols ont également relayé une autre approche testée semble-t-il par le champion de tennis, toujours pour anesthésier sa douleur au pied : des traitements par radiofréquence pulsée. « Il s’agit d’une stimulation électrique du système nerveux central périphérique ou autonome. Elle est utilisée en seconde ligne pour traiter les patients souffrant de douleurs chroniques », décrivent des médecins français dans un article scientifique. Et ce, dans de nombreuses spécialités « En cancérologie, on s’en sert notamment pour détruire les métastases hépatiques », rapporte le Dr Christian Daulouède, toujours dans la revue Sport et Vie. « En cardiologie, elle permet de brûler les petits foyers à l’origine des troubles du rythme ».

En revanche, son usage apparaît bien plus rare en orthopédie. Le médecin du sport rapporte que la radiofréquence pulsée a été « beaucoup utilisée dans des cas d’arthrose vertébrale avant d’être presque totalement abandonnée ». La faute à des effets secondaires à distance, à l’image de « pertes de sensibilité profonde »…