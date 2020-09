Natation : quelle nage pour le dos ?

On entend souvent dire que la piscine, c’est bon pour le dos. Mais toutes les nages se valent-elles ? Certaines sont-elles meilleures que d’autres ?

La natation, c’est bon pour les muscles dorsaux. Et cela permet aussi d’étirer notre squelette. Cependant comme tous les sports, elle n’a son plein intérêt que lorsqu’elle est correctement pratiquée. Un faux mouvement, ou des mouvements mal exécutés, peuvent aggraver une douleur. Toutes les nages ne sont ainsi pas conseillées à tous. Privilégiez le crawl et le dos crawlé. Contrairement à ce que l’on imagine souvent, la brasse n’est pas tellement conseillée. Car elle creuse le dos et provoque souvent, une hyperflexion de la nuque. Et là, gare aux lombaires et aux cervicales.

Le crawl

Le crawl est une nage asymétrique alternée. Nage reine, il nécessite une bonne souplesse des épaules et une coordination optimale des bras et des jambes, ainsi que lors des mouvements respiratoires. La poussée de l’eau sur l’abdomen redresse la courbure lombaire. En respirant alternativement des 2 côtés, vous éviterez les problèmes de cervicales. Vous l’aurez compris, le crawl, pour le dos, c’est tout bon. Cependant lorsqu’il mal pratiqué, il peut aggraver une lordose lombaire, cette déformation de la colonne vertébrale qui donne l’air d’avoir le « ventre en avant ».

Le dos crawlé

La version dos du crawl est elle aussi une nage asymétrique alternée. Et elle est également porteuse de bienfaits. Elle fait travailler les muscles du dos, et favorise une meilleure ouverture de la cage thoracique, augmentant ainsi la capacité respiratoire. Elle améliore enfin la souplesse, en corrigeant les problèmes de courbure du rachis.

La brasse

La brasse est une nage symétrique et simultanée. Votre position sera, bien sûr, allongée. Mais elle sera aussi… voûtée. La propulsion par les membres inférieurs augmentera les risques d’hyperlordose lombaire.

Le papillon

Le papillon est la nage qui sollicite le plus les muscles du dos. Il entraîne une forte augmentation de la cyphose dorsale, le « dos rond ».

La natation, ou du moins certaines nages, permettent de soulager les douleurs dorsales… mais pas d’en traiter la cause. Avant de vous lancer, parlez-en à votre médecin traitant ou un médecin du sport.