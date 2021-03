Obésité : une bien maigre prise en charge !

En France, 8 millions de personnes adultes souffrent d’obésité, ce qui représente 17% de la population. Ils souffrent car il s’agit bel et bien d’une maladie chronique grave, pas assez prise en compte dans notre pays. Pourtant le retentissement sur leur état de santé et leur qualité de vie est bien connu. A l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité ce 4 mars, les explications du Pr Martine Laville, nutritionniste à l’hôpital Lyon Sud.

Qu’est-ce que l’obésité ?

« L’obésité, c’est une maladie chronique. Nous nous battons pour cette définition, pour faire reconnaître l’obésité en tant que maladie. Non seulement parce qu’elle altère fortement la qualité de vie des patients mais aussi parce qu’elle a un impact majeur sur leur santé », explique le Pr Martine Laville. « D’un point de vue médical, on parle d’obésité dès lors que l’indice de masse corporelle (IMC) s’établit au-dessus de 30 car cela s’accompagne d’un sur-risque de mortalité. Et au-delà de 40, il s’agit d’une obésité massive, avec un risque de sur-mortalité encore plus important. »

Des chiffres qui s’affolent

Selon les résultats basés sur la cohorte CONSTANCES, 15,8% des hommes et 15,6% des femmes souffrent d’obésité. Quant au surpoids, les chiffres s’établissent respectivement à 41% et 25,3% ! Enfin 41,6% des Français et 48,5% des Françaises étaient en situation d’obésité abdominale en 2016.

Une prise en charge très insuffisante

« L’obésité nécessite une prise en charge pluridisciplinaire », indique le Pr Laville. « Pourtant elle n’est toujours pas reconnue comme une maladie. Alors que les patients ont besoin d’un accompagnement diététique et psychologique, il n’existe pas de prise en charge par l’Assurance maladie. Idem concernant l’accompagnement à la reprise d’une activité physique. Seule la chirurgie bénéficie d’un remboursement. Ce défaut de prise en charge est un vrai problème, d’autant plus que nous savons que l’obésité entraîne l’apparition de comorbidités très graves : diabète de type 2, apnée du sommeil, maladies cardiovasculaires, dépression. Il serait nécessaire de pouvoir avoir une prise en charge de qualité sans attendre les complications. Dans ce contexte, l’arrivée prochaine de nouveaux médicaments pourrait changer la donne. »

Lutter contre la stigmatisation

« C’est une maladie stigmatisante, car l’obésité est une maladie qui se voit. Toutefois, je pense que le regard de la société va progressivement changer, dans la mesure où de plus en plus de gens sont concernés par le surpoids et l’obésité. D’où l’importance de mettre enfin en place des vraies politiques de prévention de l’obésité et ce dès le plus jeune âge. » A partir du 2 mars, dans le cadre de la Journée mondiale de l’obésité, l’entreprise de santé Novo Nordisk publie un site d’informations et de témoignages : veritessurlepoids.fr

Qu’est-ce que l’IMC ?

Pour calculer votre indice de masse corporelle, il vous faudra diviser votre poids par le carré de votre taille. Concrètement si vous pesez 75 kg et mesurez 1 mètre 80, le calcul se présentera ainsi :

75 divisé par (1,80 multiplié par 1,80) ;

Donc 75 divisé par 3,24 ;

Au total, votre IMC est de 23,1.

En dessous de 18,5 vous êtes maigre ;

Entre 18,5 et 24,9, votre corpulence est normale ;

Entre 25 et 29,9, il existe un surpoids ;

Entre 30 et 34,9, il s’agit d’obésité modérée ;

Entre 35 et 39,9, il s’agit d’une obésité sévère ;

Plus de 40, on parle d’obésité massive.