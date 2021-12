Omicron : des symptômes plus légers ?

Le variant Omicron qui a émergé récemment en Afrique du Sud inquiète en haut lieu, conduisant notamment à la fermeture de frontières. Mais que savons-nous pour le moment de cette nouvelle souche ? Les cas rapportés présentent-ils des symptômes plus graves ?

Le 26 novembre dernier, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qualifiait le variant Omicron, nouvellement apparu en Afrique du Sud, de « préoccupant » sur la base de sa rapidité de propagation. De nombreux cas commencent depuis à émerger à travers le monde, dont quelques-uns en France (9 cas à l’heure où nous rédigeons cet article, ndlr).

Mais concernant sa dangerosité ou ses symptômes, le grand flou règne. Alors, que savons-nous ? L’OMS n’a, pour le moment, pas communiqué officiellement sur les symptômes du variant Omicron. Les experts du monde entier le surveillent de près. Est-il davantage susceptible de conduire à une forme plus grave du Covid-19 ? A priori , les patients touchés par ce variant pourraient (le conditionnel s’impose) développer des symptômes moins invalidants.

Même s’il est trop tôt pour se prononcer, « il semblerait que certains patients soient davantage touchés par des formes bénignes de la maladie », expliquait ce 2 décembre sur Twitter le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l’OMS.

Pas de perte de goût ou d’odorat

Interrogée par la BBC, le Dr Angelique Coetzee, présidente de l’Association médicale sud-africaine, qui fut l’une des premières à être confrontée à Omicron, a indiqué que les symptômes qu’elle a pu observer semblent moins spécifiques que ceux de la maladie originelle. « Cela a débuté avec un patient de sexe masculin âgé d’environ 33 ans », a-t-elle expliqué lors de cet entretien. « Il a déclaré qu’il était extrêmement fatigué ces derniers jours et se plaignait de courbatures et de légers maux de tête. » Mais l’homme n’a pas perdu son sens du goût ni celui de l’odorat ; il avait la « gorge qui le grattait », et non pas un mal de gorge et une toux comme avec les variants précédents. Elle a également déclaré que les autres patients auscultés le même jour « présentaient les mêmes symptômes bénins ».

A noter : L’OMS précise tout de même que « les infections initialement signalées concernaient des individus jeunes qui ont tendance à présenter une forme bénigne de la maladie. Il faudra plusieurs jours à plusieurs semaines pour comprendre le niveau de gravité du variant Omicron. »