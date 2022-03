Omicron : facteur de bon pronostic

Vous êtes positif à la Covid-19 ? Vous vous demandez sûrement quel variant est en cause. Sachez qu’entre Omicron et Delta, les risques ne sont pas les mêmes. Voici pourquoi selon des chercheurs de l’AP-HP.

Omicron ou Delta ? Avant l’arrivée du second variant Omicron (BA.2, ndlr), toute infection à la Covid-19 était forcément provoquée par un de ces deux variants du virus. Mais quelle est donc la différence pour les patients ? C’est ce qu’ont souhaité déterminer les Pr Yonathan Freund (SAU de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, Sorbonne Université) et le Dr Donia Bouzid (SAU de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard AP-HP, Université Paris Cité).

Pour ce faire, ils ont comparé les patients pris en charge dans des services d’accueil des urgences de l’AP-HP avec un prélèvement Covid-19 positif et un séquençage effectué pendant la cinquième vague Delta – Omicron, du 30 novembre 2021 au 10 janvier 2022.

Selon cette étude de cohorte rétrospective 818 patients étaient infectés par le variant Delta et 898 par le variant Omicron. « Les patients Omicron étaient plus jeunes (54 contre 62 ans), présentaient moins de comorbidités (8,0 % contre 12,5 %), et étaient plus souvent vaccinés (65 % contre 39 % pour 1 dose, et 22 % vs 11 % pour 3 doses) que les patients Delta », indiquent les auteurs. De plus, « les symptômes de ces patients étaient plus souvent ORL avec une composante inflammatoire ».

Conclusion : le variant Omicron est « un facteur indépendant de meilleur pronostic, avec un taux inférieur d’hospitalisation, de passage en réanimation et de décès ».