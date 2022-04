Padel : de bonnes raisons de s’y mettre

Le padel – appelé aussi tennis-padel - représente une discipline en plein essor en France. Pratiqué en double, sur un mini-court de tennis entouré de parois vitrées, il jouit de nombreux avantages et autres bienfaits, notamment pour la santé. Illustrations.

Facile de s’y mettre. Contrairement au tennis qui repose sur un socle technique approfondi avant d’être en mesure de tenir un échange et de prendre du plaisir, le padel apparaît très accessible. Il est possible de s’amuser quel que soit son niveau, avec l’opportunité de progresser assez rapidement. Même si bien sûr, le fait d’avoir pratiqué ou de pratiquer encore le tennis constitue un avantage technique indéniable.

Moins traumatisant que le tennis… pour les chevilles, genoux et hanches ! C’est en tout cas la réputation du padel. Et pour cause, il est joué en double, ce qui exige moins de déplacements, blocages et autres appuis. La balle prend également bien moins de vitesse qu’au tennis. Autant de raisons de motiver et inciter les « vieux » joueurs de tennis à poursuivre leur passion sans trop de douleurs.

A quatre, c’est plus fun. Vélocité, détente, coup d’œil et bien sûr cardio… les parties sont généralement très rythmées. Elles constituent surtout l’assurance de passer un moment très convivial, entre amis ou en famille. Et au-delà, le padel représente l’un des rares sports ouverts à la mixité de la pratique: selon le sexe et même l’âge.

Un bémol. La Fédération française de Tennis (FFT) recense 410 clubs de padel, 100 000 licenciés et estime à environ 300 000, le nombre de pratiquants. Pour (seulement) 1 000 pistes, nom donné aux surfaces de jeu. Même si le nombre d’infrastructures s’inscrit à la hausse, il demeure dans certaines contrées, encore compliqué d’en trouver.