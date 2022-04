Paracétamol : un usage trop fréquent augmente la tension artérielle

Même si l’utilisation du paracétamol est courante, elle n’est pas sans risque. Des chercheurs écossais viennent de montrer qu’en prendre régulièrement, qui plus est à fortes doses, augmente la tension artérielle des patients hypertendus.

Le paracétamol est l’antalgique le plus consommé en France. Il est souvent présenté comme une alternative plus sûre aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Pourtant, il demeure un produit de santé et son utilisation n’est pas sans danger. Un surdosage peut rapidement se montrer problématique. La récente affaire Naomi Musenga avait été l’occasion de mettre en lumière les graves effets sur le foie que peut avoir cette molécule.

Cette fois-ci, une étude écossaise pointe les risques pour la santé cardiovasculaire en cas de prises régulières. Les chercheurs de l’Université d’Edimbourg ont recueilli les données de 110 patients souffrant d’hypertension artérielle. Ces derniers se sont vu prescrire 1g de paracétamol quatre fois par jour – une dose couramment prescrite chez les patients souffrant de douleur chronique – ou un placebo, et ce pendant deux semaines.

Prescrire avec prudence

Les patients sous paracétamol ont vu leur tension artérielle augmenter de manière significative. Cette augmentation était similaire à celle observée avec les AINS. Selon les auteurs, « on pourrait alors s’attendre à ce qu’elle augmente le risque de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral d’environ 20% ».

« Cette étude montre clairement que le paracétamol – le médicament le plus utilisé au monde – augmente la tension artérielle », alertent les scientifiques. « Les médecins doivent donc considérer les risques par rapport aux avantages d’une prescription de paracétamol à long terme, en particulier chez les patients à risque de maladie cardiovasculaire. »

Les scientifiques rassurent tout de même en expliquant que ces résultats ne remettent pas en question l’utilisation à court terme du paracétamol pour les maux de tête ou la fièvre. Ils conseillent néanmoins de toujours opter pour la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte possible.

Rappelons ainsi que pour une personne de plus de 50 kg, il convient de ne jamais dépasser 3 grammes par jour. Seul votre médecin pourra augmenter si besoin la dose journalière mais sans jamais dépasser 4 grammes.