Pas de viande ? Quelles alternatives ?

Rouge, blanche… Vous n’appréciez pas la viande ou tout simplement ne souhaitez pas en consommer pour différentes raisons, en particulier pour protéger la planète ? Sachez qu’il existe de nombreuses alternatives, qui vous permettront en plus de varier les plaisirs !

La viande nous apporte notamment des protéines et du fer. Si vous l’excluez de votre assiette, portez votre choix sur d’autres produits d’origine animale comme les œufs. Et bien sûr le poisson qui apporte également du fer et des omégas 3, protecteurs pour le système cardiovasculaire. Enfin, les produits laitiers doivent compléter le menu : lait, fromages, yaourts, fromages blancs, etc.

Au-delà, visez également une autre famille d’aliments : les légumes secs. « Haricots, fèves, lentilles, pois chiches… Ce sont des aliments naturellement riches en fibres et qui contiennent des protéines (végétales donc, n.d.l.r.) », rapporte Santé Publique France sur le site Manger Bouger. « Il est recommandé d’en consommer au moins 2 fois par semaine. Ils peuvent remplacer la viande de temps en temps. Dans ce cas, il est conseillé de les associer à un produit céréalier comme dans une salade de haricots rouges et maïs, un couscous végétarien avec des pois chiches ou un curry de lentilles accompagné de riz ».

Aux fourneaux !

Misez également sur les féculents ou les produits céréaliers complets. Des aliments tels que le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet etc., renferment aussi des protéines, tout comme quantité de fibres d’ailleurs. Testez différentes recettes et aliments. Et surtout, cuisinez vous-même plutôt que d’acheter des plats « tout faits ».