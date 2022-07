Perdre du poids : pas tous égaux

Devoir perdre du poids pour oser se montrer sous son meilleur jour sur la plage. Voilà une pression encore très présente avec l’arrivée de l’été. Mais correspondre aux canons de la beauté actuelle est-il accessible à toutes et tous ?

Pour perdre du poids, il suffit de manger moins et faire plus de sport. C’est la base de la plupart des régimes amaigrissants proposés sur Internet ou dans certains livres. Certains se présentant comme des diètes miracles et rapides. Or « pour les scientifiques (ayant étudié la question, ndlr), leur efficacité reste limitée sur le long terme », explique l’Inserm. « Si une perte de poids dans les six premiers mois peut parfois être constatée, entre un et deux tiers du poids perdu serait regagné dans les cinq années. »

Susceptibilité individuelle

Autre élément à prendre en compte : la susceptibilité individuelle. Cela signifie que nous ne sommes pas tous égaux face au poids. En effet, « outre l’efficacité limitée des régimes, les scientifiques ont constaté une très grande variation interindividuelle dans la façon dont notre corps régule le poids ». Mais quels sont donc les facteurs qui entrent en jeu ?

– Des facteurs génétiques. « Un individu a deux à huit fois plus de chances d’être obèse si des membres de sa famille le sont eux-mêmes », rappelle l’Inserm. D’autres travaux ont montré que « la minceur (aussi) serait en partie expliquée par les gènes » ;

– L’âge, le stress, les hormones ou encore le sommeil et les rythmes biologiques. Mais ils interviennent de façon différente d’une personne à l’autre. « Des études scientifiques ont par exemple révélé que la durée du sommeil avait une incidence sur la prise ou la perte de poids », souligne l’Inserm.

Activité physique et alimentation équilibrée

En bref, si vous souhaitez perdre du poids, n’attendez pas de solution « miracle ». Toutefois, que ce soit dans un objectif de mincir ou non, il est toujours recommandé de pratiquer d’une activité physique régulière et d’opter pour une alimentation moins riche en sucres, graisses saturées, sel et calories et plus riche en fibres et fruits et légumes. Ce mode de vie sera bénéfique pour votre santé, et favorisera une perte de poids variable selon l’individu. Et si vous souhaitez vous affiner et êtes confronté à des difficultés, consultez un nutritionniste.