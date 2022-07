Pétards et feux d’artifice : attention danger(s)

Dans la plupart des communes de France, cette veille de la Fête nationale est synonyme de feux d’artifice. Il y a bien sûr ceux qui sont organisés par les municipalités, et ceux qui sont improvisés par les particuliers. Une pratique qui n’est pas sans risque.

Comme chaque année, la période est propice aux événements en extérieur. Et pour illuminer le 14 juillet ou le 15 août, pour un mariage ou pour une fête, il n’est pas rare que pétards et feux d’artifice soient de la partie. Des engins festifs, mais surtout explosifs, avec des conséquences parfois dramatiques.

« Les parties du corps les plus touchées sont les mains (25%), les doigts (32%), les yeux (15%) et la tête (13%) », précise la Fondation des brûlés de Belgique. « Une victime sur deux souffre de brûlures ». Les pertes auditives sont également très courantes. Pour limiter les risques et éviter que la fête ne se termine aux Urgences, voici quelques conseils.

Ce que dit la loi. Elle distingue quatre catégories de pétards et feux d’artifice. La 1e est en vente libre pour les personnes âgées de plus de 12 ans, les 2e et 3e sont réservées aux majeurs et la dernière, aux professionnels. « Ces artifices doivent porter le marquage CE et être conformes aux normes les concernant et être accompagnés d’informations sur les limites d’âge et d’instructions d’utilisation », indique le site du Service départemental d’incendie et de secours du Finistère.

N’utilisez que des produits dont la notice d’utilisation est rédigée en français. Et pour savoir si vous pouvez tirer des feux d’artifices dans votre jardin, renseignez-vous après de votre mairie ou de votre département : des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent les interdire.

Avant d’utiliser les pétards et feux d’artifice. Bien évidemment, commencez par lire attentivement le mode d’emploi. Assurez-vous d’être dans un espace suffisamment grand, soit au moins une cinquantaine de mètres de rayon autour d’un feu « prêt à tirer ». Assurez-vous aussi que rien (arbres, ligne électrique…) ne se trouve dans la trajectoire du feu. Et que les conditions météo sont favorables. Autrement dit : pas de feu d’artifice s’il y a du vent, pour éviter le risque d’incendie. Enfin, rappelez à tous, petits comme grands, les dangers de ces engins explosifs. « Tous les ans, le jeu stupide qui consiste à garder le plus longtemps possible un pétard allumé dans la main provoque de graves accidents tels que brûlure et arrachement de doigts », déplorent les pompiers du Finistère.

Pendant l’utilisation. Celui qui tire le feu d’artifice ou le pétard, c’est celui qui ne boit pas (pour éviter les accidents) et qui ne fume pas (pour les mêmes raisons). Les spectateurs devront également se tenir à une distance raisonnable. « Ne rallumez jamais un pétard ou un feu qui n’aurait pas explosé au premier essai », conseille le SDIS29, et « préférez l’utilisation d’une mèche plutôt que la flamme nue d’une allumette ou d’un briquet, l’explosion de l’artifice pourrait être accélérée ».

Que faire en cas d’accident ? En cas de brûlure, refroidissez la zone brûlée et en fonction de son étendue et de sa localisation (visage, yeux…), appelez les secours. S’il s’agit d’un doigt arraché, ne mettez surtout pas le membre sectionné directement au contact de la glace pour éviter qu’il ne gèle : placez-le dans un sac plastique sec et emballez ce sac dans du tissu. Puis placez l’ensemble dans un second sac rempli de glace et appelez les secours.