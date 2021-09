Petit déjeuner : gare aux céréales et chocolats en poudre trop sucrés

Le petit déjeuner doit être riche en fibres et en protéines, certes, mais pas chargé en sucres, en sel et en additifs. L’association 60 millions de consommateurs a passé en revue de nombreux produits pour identifier ceux qui répondent désormais à une meilleure qualité nutritionnelle.

Avec les confinements successifs, les Français accordent de plus en plus d’importance aux repas à la maison, et en particulier au petit-déjeuner. Ce qui explique la hausse des ventes de céréales, notamment les versions au chocolat prisées par les enfants. Une bonne nouvelle donc car le petit déjeuner est important, mais à nuancer en raison des produits consommés à cette occasion.

En effet, s’ils mangent davantage le matin, adultes et enfants préfèrent toujours les produits ultra-transformés pour leur petit-déj’. Céréales aux fruits, chocolatés, mueslis et autres chocolats en poudre contiennent en effet souvent trop de sucre notamment. Est-ce toujours le cas, alors que les fabricants essaient de les rendre « plus riches en cacao, moins sucrés, moins salés, bio, respectueux de l’environnement » ?

Moins de sucre. « Malgré ces efforts, la qualité nutritionnelle n’est pas toujours au rendez-vous », soulignent les rédacteurs de 60 millions de consommateurs. Ainsi, en matière de sucre, ils recommandent d’éviter « les mueslis (notamment au chocolat) sous forme de pépites agglomérées avec du sucre ou du miel, comme les Country crisp pépites chocolat de Jordans, (qui sont) de véritables “bombes” à sucres ».

Côté additifs, parmi lesquels les émulsifiants (lécithines, mono et di-glycérides d’acides gras, etc.), les antioxydants (acide citrique, tocophérol…), les colorants ou le carbonate de calcium, notez que « la grande majorité des références de céréales nature aux pétales de maïs en est exempte ». A l’inverse, certaines marques de céréales au chocolat en abusent. « Le record de l’essai est détenu par la référence Trésor de Kellogg’s avec six additifs, talonnée par Lion Wild de Nestlé (cinq additifs) ».

Réduire le sel. Pour ce qui est de l’usage du sel, « mieux vaut miser sur les céréales au chocolat ou aux fruits, plafonnant à 0,48 g/portion ».

Concernant l’apport en fibres, « ne comptez pas sur les céréales nature. En revanche, pour les céréales aux fruits : la grande majorité d’entre elles s’avèrent riches en fibres, en particulier les références Quaker et Carrefour (7 g/portion) ».

Chocolats en poudre

Qu’en est-il de la qualité des chocolats en poudre, prisés par les enfants ? Quinze références ont été passées au crible. A l’exception des références Ovomaltine et surtout Canderel, les poudres de chocolat ne contiennent pas ou presque, d’additifs. En revanche, ils sont souvent trop riches en sucre. Pour réduire la quantité de sucre et améliorer l’apport en fibres, privilégiez les produits les plus riches en cacao sans sucres ajoutés.