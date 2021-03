Podcast érotique : titiller vos tympans… et pas que

Après la littérature et la vidéo, voici venu le temps des podcasts érotiques. Des lectures plutôt sulfureuses ou des témoignages plus ou moins crus susurrés à vos oreilles… qui ont le don de réveiller votre libido !

Les romans érotiques et la pornographie en ligne stimulent le désir sexuel depuis des décennies. Et le format podcast occupe une place de plus en plus importante dans ce domaine. Sous votre couette, seul(e) ou accompagné(e), ces petites capsules sonores vous bercent en toute discrétion dans une ambiance sensuelle.

Des exemples de podcasts ? « Voxxx », « Coxxx », « ctrl-X », « Chambre 206 » ou encore « Le son du désir », « Les aventures érotiques de Melle Car(hot) »

Le pouvoir de la voix

Pourquoi ça marche ? La sexualité est par nature associée aux mouvements du corps, à la vue, au toucher, à l’odorat. Mais le sens de l’ouïe influence aussi votre excitation ! Le fait de ne pas voir conserve une part de mystère, un précieux ingrédient pour réveiller votre imaginaire et titiller vos hormones.

Les voix graves, féminines comme masculines, sont d’autant plus stimulantes car elles sont le signe d’une forte concentration de testostérone (non, la testostérone n’est pas le propre de l’homme !). Quand elles parviennent à nos oreilles, elles atteignent directement notre cerveau limbique, impliqué dans les sécrétions hormonales à l’origine des émotions, du plaisir… et des addictions.

Intimité partagée

Pour un couple, les podcasts sont l’occasion de prendre du recul sur sa propre sexualité. Ecouter ce qui se passe ailleurs, fantasmer sur telle ou telle scène décrite… cette intrusion autorisée dans l’intimité d’autrui casse la routine, stimule un désir parfois mis en sourdine et peut donner des idées pour varier les pratiques ! En effet, les fantasmes peuvent rester dans vos esprits. Mais vous pouvez aussi transformer l’essai si vous vous sentez prêts !

« Mettre en acte ses fantasmes est satisfaisant si je les considère comme une source d’inspiration et que j’admets mon ignorance dans la suite des événements », décrit Sophie Cadalen, psychanalyste spécialiste du couple et des comportements sexuels.